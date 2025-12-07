إنتر ميامي تصنع التاريخ: هكذا أحدث ميسي ثورة في كرة القدم الأمريكية

إنتر ميامي فاز أمس ببطولة دوري الـMLS ( الدورة الأمريكي لكرة القدم) لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 1:3 على فانكوفر وايتكابس، بقيادة توماس مولر، في مباراة النهائي.

ليونيل ميسي، الذي صنع هدفين من بين الأهداف الثلاثة، تم اختياره كأفضل لاعب في النهائي وختم موسماً تاريخياً للنادي الشاب التابع لديفيد بيكهام، الذي انضم إلى الدوري فقط في عام 2020. في نهاية المباراة، أعلن زميلاه في الفريق، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اعتزالهما كرة القدم، مختتمين مسيرة رائعة بلقب أخير إلى جانب صديقهما القديم من برشلونة.

"تأثير ميسي": الثورة الاقتصادية والصورة الذهنية

وصول ميسي إلى الولايات المتحدة في صيف 2023 يُعتبر حدثًا مفصليًا في تاريخ الـMLS. انضم إلى إنتر ميامي عندما كان في المركز الأخير في الدوري، وخلال بضعة أشهر أحدث ثورة. بالفعل في موسمه الأول قاد الفريق للفوز بكأس Leagues Cup، وفي موسم 2024 فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري بعد أن قاد ميامي لأفضل سجل في الموسم العادي. في سن 38، واصل ميسي إظهار الهيمنة، وهذه البطولة الحالية تُعتبر إنجازًا جديدًا له ولكرة القدم الأمريكية بأسرها.

هذا كان اللقب الرابع والأربعون لميسي، والثالث له مع ميامي، بعد أن ساعد الفريق في الفوز بكأس الدوري عام 2023 ودرع المشجعين عام 2024. أما بطولة الـMLS، فهي البطولة الأكبر حتى الآن بالنسبة للنادي.

قال ميسي لـESPN: "لحظة جميلة ومؤثرة بالنسبة لنا، بالنسبة لسكان ميامي، أن نحقق بطولة الـMLS" وأضاف. "هذا نادٍ جديد جدًا، إذا جاز التعبير. عندما لعبنا في السابق، كنا محظوظين بما فيه الكفاية للفوز بلقب، لكن هذا كان الهدف الحقيقي، الفوز بالدوري الأمريكي وأن نكون في قمة الدوري الأمريكي، ولحسن حظنا حققنا ذلك. كنا محظوظين أن نلعب على أرضنا، فرحة كبيرة للناس، لذلك علينا أن نستمتع بهذه اللحظة."

"هو ليس هنا فقط للاستمتاع بالحياة في ميامي"، هذا ما قاله بيكهام عن ميسي بعد النهائي. "زوجته وأطفاله يحبون ميامي، لكنه جاء إلى هنا لكي ينتصر، وهذا فعلاً ما يمثله ليونيل. هو يريد الفوز. لديه هذا الإخلاص، الولاء الذي يظهره لزملائه في الفريق، للمدينة، للنادي. ليونيل هو فائز. هذا بكل بساطة."

تأثير ميسي يتجاوز بكثير حدود الملعب. ظاهرة "تأثير ميسي" رفعت دوري الـMLS إلى مستويات جديدة في كل معيار ممكن. وفقًا لـESPN، سجل موسم 2024 رقمًا قياسيًا في عدد الجماهير، مع زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022. حتى أن الفرق المنافسة نقلت مباريات ضد ميامي إلى ملاعب كرة قدم أمريكية ضخمة لتلبية الطلب الهائل، وتم تحطيم أرقام قياسية للجماهير في عشرة أندية مختلفة.

وفقًا لمجلة سبورتس بيزنس جورنال، تضاعف عدد مشتركي خدمة البث المباشر للدوري على Apple TV، متجاوزًا مليوني مشترك بعد انضمام ميسي بفترة وجيزة. في الوقت نفسه، أعلن الدوري عن زيادة بنسبة 13% في إيرادات الرعاية.

ووفقًا لدراسة أجرتها Zoomph، قفز عدد متابعي حساب إنتر ميامي على إنستغرام من مليون متابع إلى ما يقرب من 7 ملايين متابع في غضون يومين من التوقيع، متجاوزًا أي فريق آخر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أو دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) أو دوري البيسبول الرئيسي (MLB) في ذلك الوقت. تضاعفت قيمة النادي تقريبًا، وتُقدر الآن بحوالي 1.2 مليار دولار.

دوري بهيكلية مختلفة: هكذا تعمل الـMLS

دوري الـMLS يعمل بنظام مختلف عن الدوريات الأوروبية المعروفة. إنه دوري مغلق بدون صعود أو هبوط، ويتم تحديد البطل عن طريق نظام البلاي أوف. الدوري يعمل ككيان واحد، أي أنه الهيئة المركزية التي تدير عقود اللاعبين، مما يسمح له بفرض سقف رواتب صارم.

من أجل تمكين جلب النجوم، يوجد "قانون بيكهام"، الذي يسمح لكل فريق بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين بعقود ضخمة تتجاوز الحد الأعلى. هكذا أُتيحت إمكانية وصول ميسي ورفاقه، في صفقة شملت أيضاً نسباً من اشتراكات Apple TV ومبيعات الميرتشندايز من أديداس.

مشروع بيكهام

تأسس نادي إنتر ميامي في عام 2018 على يد مجموعة من المستثمرين بقيادة نجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي استغل خيارًا فريدًا في عقده كلاعب في الدوري لشراء امتياز بسعر مخفض. رغم الصعوبات البيروقراطية في البداية، أصبح النادي، الذي بُني منذ البداية كعلامة تجارية دولية، نجاحًا ساحقًا.

الفوز بالبطولة هو ذروة رؤية رياضية وتجارية، التي تجد تعبيرًا أيضًا في إقامة ملعب جديد ومتطور، "Miami Freedom Park"، المتوقع افتتاحه في أبريل 2026.