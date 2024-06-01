ريال مدريد يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه

توج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على فريق بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

AP Photo/Frank Augstein

فاز فريق ريال مدريد على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا. بهذه النتيجة، يتوج ريال مدريد بشكل رسمي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه ويواصل هيمنته على اللقب القاري. سجل أهداف ريال مدريد كلًا من داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.