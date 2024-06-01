ريال مدريد يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه

توج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على فريق بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

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يسجل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي في لندن، السبت 1 يونيو 2024.
يسجل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي في لندن، السبت 1 يونيو 2024.AP Photo/Kirsty Wigglesworth

توج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على فريق بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 2-0. 

AP Photo/Frank Augstein
يحتفل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي في لندن، الأحد 2 يونيو 2024.AP Photo/Frank Augstein

فاز فريق ريال مدريد على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا. بهذه النتيجة، يتوج ريال مدريد بشكل رسمي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه ويواصل هيمنته على اللقب القاري. سجل أهداف ريال مدريد كلًا من داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

AP Photo/Alastair Grant
يسجل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الثاني على اليمين، الهدف الثاني لفريقه خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي في لندن، السبت 1 يونيو 2024.AP Photo/Alastair Grant
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