يورو 2024 .. إسبانيا تهزم إيطاليا وتُحلق بصدارة المجموعة

حقق المنتخب الإسباني فوزًا هامًا على إيطاليا، حاملة اللقب، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما بالأمس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة أمم أوروبا 2024.

سيطر المنتخب الإسباني على مجريات المباراة منذ البداية، وهدد مرمى إيطاليا في أكثر من مناسبة. فيما تألق حارس المرمى الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، في صد هجمات "لا روخا" وحافظ على شباكه نظيفة.

وفي الدقيقة 55، جاء هدف الفوز من ركلة ركنية نفذها نيكو ويليامز، حيث حول المدافع الإيطالي، ريكاردو كالافيوري، الكرة بطريق الخطأ إلى مرمى فريقه.

حاول المنتخب الإيطالي العودة في النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن دون جدوى.

بهذه النتيجة، ضمن المنتخب الإسباني تأهله إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، في صدارة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، بينما تحتل إيطاليا المركز الثاني بـ 3 نقاط.

تصريحات المدربين:

لويس إنريكي، مدرب إسبانيا قال: "أنا سعيد وفخور بهذه المجموعة المميزة من اللاعبين الذين لا يتوقفون عن الفوز والتطور. لقد قدمنا مباراة قوية ضد بطل أوروبا، وأظهرنا أننا من أفضل الفرق في القارة."

من جهته قال روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا: "لقد لعبنا مباراة جيدة، لكن الحظ لم يكن حليفنا. سنقاتل حتى النهاية للتأهل إلى دور الـ16."

ةستتقابل إسبانيا ضد كرواتيا، وإيطاليا ضد ألبانيا، 25 يونيو/حزيران 2024