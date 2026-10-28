والد لامين يامال في مشاجرة بمطار برشلونة.. ماذا حدث؟

أفاد الإعلام الإسباني الليلة (الأربعاء) أن والد نجم برشلونة لامين يامال، منير نصراوي، كان متورطاً في شجار في مطار برشلونة قبل سفره إلى لندن للمشاركة في حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين.

وفقًا لصحيفة "Cronica Global"، بدأت الحادثة في مقهى في المطار, وذلك بعد أن وضع معطفه في مكان غير مخصص لذلك. طلب منه أحد العاملين في المكان أن يزيله, واندلع جدال بين الاثنين الذي تصاعد إلى مواجهة.

وفقًا لشهادات شهود عيان التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الحادث تم تسجيل قيام أحدهم بالبصق في وجه موظف. لاحقًا حاول راكب آخر التدخل وتهدئة الأطراف، لكن المواجهة تصاعدت مرة أخرى.

وفقًا لتلك التقارير، نُسبت لنصراوي تهمة الاعتداء على الشخص الذي حاول التدخل وحتى محاولة مهاجمته بواسطة كرسي. الحدث استدعى تدخل الحرس المدني الإسباني، الذي وصل إلى المكان وعمل على تهدئة الأطراف المعنية. لاحقًا، سُمح لوالد يامال بمتابعة طريقه إلى لندن.

ومع ذلك، في هذه المرحلة، تفاصيل الحدث تستند إلى تقارير إعلامية وشهادات شهود عيان، ولم يصدر تأكيد رسمي من السلطات لجميع الادعاءات التي نُشرت.