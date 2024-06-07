محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم 2023-2024 في ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن تتويج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم 2023-2024. ورغم معاناة ليفربول في الموسم المنقضي سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو خروجه من الدوري الأوروبي، كان الجناح المصري صلاح العنصر الأبرز في الفريق.

Paul ELLIS / AFP

شارك صلاح في 44 مباراة بقميص ليفربول خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 25 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليواصل تألقه ويثبت نفسه كأحد أفضل لاعبي الفريق.

يتواجد محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر، حيث يستعد للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك. ويأمل الجمهور المصري في أن يقود صلاح المنتخب إلى التأهل للمونديال وإحراز نتائج إيجابية.

يذكر أن صلاح يرتبط مع نادي ليفربول بعقد ممتد حتى نهاية الصيف المقبل، أي في يونيو 2025، ويسعى النادي لتجديد عقده لضمان بقاء النجم المصري ضمن صفوفه لسنوات قادمة. يعتبر صلاح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة ليفربول، وجماهير النادي تتطلع لرؤيته يواصل تحقيق الإنجازات مع الفريق.