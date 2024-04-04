غوارديولا يكشف استراتيجيته وراء إراحة هالاند ودي بروين ضد أستون فيلا

في تطور مثير للدهشة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أقدم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على قرار غير متوقع بإراحة الثنائي الهجومي الرئيسي، إيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين، في لقاء الفريق أمام أستون فيلا يوم الأربعاء. رغم غيابهما، تمكن الفريق من تسجيل فوز مقنع بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مع تألق لافت للجناح فيل فودين، الذي سجل ثلاثية "هاتريك".

AP / EMPPL PA Wire/ Adam Davy 2019 ©

غوارديولا أوضح لقناة "TNT Sports" عقب المباراة أن قراره جاء كجزء من خطة لإدارة عدد الدقائق التي يلعبها الثنائي خلال الموسم، مشيرًا إلى تقارب المواعيد بين المباريات القادمة، وخاصة المواجهة المرتقبة ضد كريستال بالاس والتي ستقام بعد يومين ونصف فقط من لقاء أستون فيلا.

وأكد المدرب الإسباني على أهمية التعامل بمرونة مع القائمة الكبيرة للفريق واستغلال العمق الذي يتمتع به مانشستر سيتي من لاعبين مميزين، وهو ما سمح له باختيار تشكيلة قادرة على مواجهة منافس بقوة وصلابة أستون فيلا.

الفترة المقبلة ستشهد تحديات متوالية لمانشستر سيتي، بدءًا من مباراته ضد كريستال بالاس في الدوري، تليها مواجهة قوية ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي، مما يحتم على غوارديولا اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان الحفاظ على جاهزية لاعبيه لكل التحديات القادمة.