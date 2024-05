كيليان مبابي:"هذا هو عامي الأخير في باريس سان جرمان، لن أستمر وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع"

أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في مقطع فيديو عبر منصة (إكس)، مساء اليوم الجمعة، رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي في غضون أسابيع.وقال مبابي في الفيديو: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جرمان. لن أستمر وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد"

