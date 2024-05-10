كيليان مبابي:"هذا هو عامي الأخير في باريس سان جرمان، لن أستمر وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع"

أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي في مقطع فيديو عبر منصة (إكس)، مساء اليوم الجمعة، رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي في غضون أسابيع.وقال مبابي في الفيديو: "هذا هو عامي الأخير في باريس سان جرمان. لن أستمر وسأنهى مغامرتي في غضون أسابيع. سألعب مباراتي الأخيرة على ملعب بارك دي برينس يوم الأحد"

https://twitter.com/i/web/status/1788991573029712287 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، مع الفريق بعد أسابيع قليلة، وسط ترجيحات قوية بشأن انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وترددت أنباء على نطاق واسع عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن اللاعب الفرنسي لم يذكر الفريق الإسباني في الفيديو.

وكشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير كواليس مكالمة هاتفية أجراها رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، مع نجم الفريق، كيليان مبابي.

وجاء في صفحة البرنامج على منصة "إكس" أن الخليفي تواصل، خلال الساعات الماضية، مع مبابي لمعرفة كيف يريد توديع الفريق الباريسي.وأضاف المصدر أن إدارة سان جرمان تدرس كيف سيكون وداع مبابي، الأحد المقبل، في ملعب حديقة الأمراء.

ويستضيف فريق العاصمة الفرنسية، نظيره تولوز، الأحد، لحساب الجولة 33 من الدوري الفرنسي، وهي آخر مباراة لسان جرمان على ملعبه.

وودع الفريق الفرنسي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المنصرم، بعد الهزيمة صفر-1 أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وصفر-2 في مجموع اللقاءين.