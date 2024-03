ريال مدريد يعزز صدارته في الليغا بفوز مثير على أوساسونا

ريال مدريد يوسع الفارق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على مضيفه أوساسونا بنتيجة 4-2 في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من المسابقة، اليوم السبت. الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 72 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن جيرونا، صاحب المركز الثاني، و11 نقطة عن برشلونة في المرتبة الثالثة، الذي سيخوض مباراته ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

