ريال مدريد يعزز صدارته في الليغا بفوز مثير على أوساسونا

ريال مدريد يوسع الفارق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على مضيفه أوساسونا بنتيجة 4-2 في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من المسابقة، اليوم السبت. الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 72 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن جيرونا، صاحب المركز الثاني، و11 نقطة عن برشلونة في المرتبة الثالثة، الذي سيخوض مباراته ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

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المباراة شهدت تألق فينيسيوس جونيور، الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل أوساسونا النتيجة عبر أنتي بوديمير بعد 3 دقائق فقط. داني كارفخال وإبراهيم دياز زادا الغلة بهدفين آخرين، فيما عاد فينيسيوس ليضع بصمته مجددًا بتسجيل الهدف الرابع للفريق الملكي. أوساسونا قلص الفارق مرة أخرى عن طريق إيكير مونيوث في الوقت بدل الضائع، لكن اللقاء انتهى لصالح زيدان ورجاله بفارق هدفين.

بهذا الفوز، يؤكد ريال مدريد على جاهزيته وعزمه الثابت نحو الاحتفاظ بلقب الليغا، مع تبقي جولات قليلة على نهاية الموسم. أما أوساسونا، فقد تجمد رصيده عند 36 نقطة، محتلاً المركز العاشر.