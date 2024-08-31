الألعاب البارالمبية باريس2024: السباح الإسرائيلي مارك ماليار يفوز بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر

يواصل الوفد الإسرائيلي المشارك في الألعاب البارالمبية باريس 2024، حيث فاز السباح مارك ماليار (24 عاما)، مساء اليوم السبت، بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر في فئة S8.

ولد ماليار مصابًا بالشلل الدماغي، ولم يكن إنجازه الأول. وكان قد فاز بالفعل بميداليتين ذهبيتين وبرونزية في ألعاب طوكيو. ويؤكد هذا الأداء الجديد مكانته كرياضي استثنائي في عالم رياضات ذوي الإعاقة.

تبدو قصة مارك ماليار أكثر روعة لأنه يشارك هذه المغامرة البارالمبية مع شقيقه التوأم أرييل الذي يتنافس أيضًا في باريس.