كريستيانو رونالدو يشعل مواقع التواصل، قبل بث المقابلة الأجرأ في مسيرته

في تصريحاتٍ جديدة أثارت الجدل، ردّ قائد نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على السؤال الذي لا ينتهي حول المقارنة بينه وبين غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

وقال رونالدو في مقتطفات من مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان:"هل ميسي أفضل مني؟ لا أتفق مع هذا الرأي، ولا أريد أن أكون متواضعًا في هذا الشأن".

وأضاف "الدون" أنه لا ينزعج من آراء بعض زملائه السابقين مثل واين روني، الذي صرّح بأن ميسي هو الأفضل، مؤكدًا:"هذا لا يشكل أي مشكلة بالنسبة لي".

وتُروَّج المقابلة الجديدة على أنها الأجرأ في مسيرة رونالدو، بعد حوار عام 2022 الذي تسبّب في فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وفتح الطريق أمام انتقاله إلى النصر السعودي.

ومنذ انضمامه إلى "العالمي"، خاض رونالدو 115 مباراة، سجل خلالها 102 هدف وقدم 21 تمريرة حاسمة، ليواصل كتابة فصل جديد من مسيرته الأسطورية في الملاعب.