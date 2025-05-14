تصنيف نوادي كرة القدم الأغلى قيمة في العالم : من يتصدر القائمة ريال مدريد أم برشلونة؟

نشر موقع Sportico الأمريكي تصنيفًا لأكثر 50 نادي كرة قدم الأغلى قيمة في العالم لعام 2025. لا يحدد التقرير القيمة الدقيقة لكل فريق فحسب، بل يشرح أيضًا كيفية حساب الأرقام: ما هي مصادر الدخل، وما هو "مضاعف" كل فريق، ولماذا تهيمن الفرق الأمريكية على القائمة.

في المركز الأول يأتي فريق ريال مدريد بقيمة 6.53 مليار دولار وإيرادات سنوية بقيمة 1.13 مليار دولار. وفي المركز الثاني: مانشستر يونايتد بقيمة 6.09 مليار دولار، يليه برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ. جميع المراكز الـ15 الأولى تنتمي إلى فرق أوروبية. لكن المثير في هذه الإحصائية الأكثر إثارة للدهشة في التقرير موجودة في مكان آخر: من بين الفرق الخمسين المصنفة، يأتي 19 فريقًا من الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي يلعب فيه ميسي.

ووفقا للتقرير يتم احتساب قيمة النادي وفقا لمتوسط إيرادات المواسم الثلاثة الماضية - 2021/22 و2022/23 و2023/24، وضرب هذا المبلغ في "مضاعف" شخصي لكل فريق. يتراوح المضاعف نفسه في نطاق واسع: بين 2.5 و 7.25، ويشتق من مجموعة من المعايير: معاملات الاستحواذ السابقة في الميدان، وحجم السوق والاهتمام من المشترين المحتملين، وقوة العلامة التجارية والأداء المهني (التاريخي والحالي)، وشروط إيجار الملعب، والديون والالتزامات المالية، والتوقعات المستقبلية للدوري نفسه.

المصادر الرئيسية الثلاثة للدخل بالنسبة للأندية الكبرى هي: إيرادات البث، والإيرادات التجارية، وإيرادات أيام المباريات.

ويكشف التقرير أيضًا عن مفارقة اقتصادية مثيرة جدا: حيث خسرت معظم الفرق المصنفة أموالًا خلال العامين الماضيين. ورغم ذلك فقد زادت قيمتها. لماذا؟ لأن قيمة النادي الرياضي لا تنبع فقط من صافي الربح، بل من العلامة التجارية وإمكانات النمو واستقرار العقود وحجم السوق.

أفضل 5 تصنيفًا:

1. ريال مدريد - 6.53 مليار دولار

2. مانشستر يونايتد - 6.09 مليار دولار

3. برشلونة - 5.71 مليار دولار

4. ليفربول - 5.59 مليار دولار

5. بايرن ميونخ – 5.21 مليار دولار