لماذا يرفض ريال مدريد المشارك في كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة؟

أكد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، اليوم الإثنين، على أن فريقه "على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نسيان مشاركة ناديه في كأس العالم للأندية العام المقبل"، بحسب ما ذكرته صحيفة (إيل جورنال) الإيطالية. وتابع أنشيلوتي،"مباراة ريال مدريد الواحدة تقدر قيمتها بعشرين مليون (يورو)، والفيفا يريد أن يمنحنا هذا المبلغ على المشاركة في البطولة بأكملها".

وأضاف المدرب الإيطالي الفائز مع ريال في الموسم المنصرم بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا: "كما هو حال باقي الأندية، نحن سنرفض هذه الدعوة".

وثارت تكهنات سابقة بشأن مدى موافقة الأندية الأوروبية على وجه التحديد في المشاركة في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في ظل ازدحام جدول المباريات.

ووفقا للوائح "الفيفا" المرتبطة بنظام المشاركة، فلقد ضمن التأهل 29 من أصل 32 فريقا، وتضم القائمة خمسة أندية عربية هي الهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي إلى جانب عمالقة أوروبا من عينة ريال ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان ويوفنتوس.

ويخطط الفيفا لإقامة نسخة موسعة لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً العام المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، لكن أنشيلوتي فاجأ الكثيرين بالتأكيد أن ريال لا يريد المشاركة.