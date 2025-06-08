الخليفي يكشف كيف انضم ميسي الى باريس سان جيرمان

كشف رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي تفاصيل مثيرة خاصة حول طريقة حسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (37 عاماً) في صيف عام 2021.

وقال الخليفي في مقابلة مع برنامج المجلس بقنوات الكأس القطري إن ميسي هو من توجه لسان جيرمان للانضمام الى الفريق، وقال :"تلقيت مكالمة هاتفية من المدير الرياضي ليوناردو أراوخو الذي أبلغني أن الأرجنتيني يريد القدوم إلينا، وعملت على هذه الصفقة مدة 48 ساعة، بعد أن قمت بالتواصل مع العديد من الشركات العالمية".وأضاف أنه "استطاع واستطعت تحقيق الأرباح المالية من ميسي".

وفي سياق آخر شدد على أن السر وراء ظهور الفريق بقوة في موسم 2024-2025 وحصده لقب الثلاثية التاريخية، والتي أبرزها لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ الفريق".

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حيث أشار إلى أن :"استمرار النجاح، هو التركيز على بناء فريق شاب يقاتل، لحصد الألقاب" مشددا على أن "الخطة نجحت في النهاية بفضل الكشافين الذين أعتبرهم الأفضل، ولدينا أفضل خط وسط في العالم، ورغم أن كرويف غير الكرة العالمية، فإن لويس إنريكي فعلها معنا ". مشيرا الى أن السبب الرئيس في حصد اللقب الأخير هو اختيار انريكي.

وتحدث الخليفي عن مركز إقامة "أفضل مركز تدريب في العالم بفضل الخطة التي وضعها منذ اليوم الأول لامتلاك الفريق، وبفضل هذا المركز يشعر النجوم الذين يأتون للنادي بالاستمتاع بالمرافق الداخلية، وجرى تكوين عقلية الفريق من خلال مركز التدريب، الذي يضم 40 غرفة للفريق الأول و50 فرفة للناشئين والشباب".