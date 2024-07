بمشاركة المغرب ومصر والعراق: مسابقة كرة القدم للرجال بدورة باريس تنطلق الأربعاء، اليكم كافة المواعيد والمعلومات

تضم ثلاثة منتخبات عربية: تنطلق الأربعاء مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس والتي تستمر حتى التاسع من شهر أغسطس /آب القادم، ويشارك بالمسابقة 16 منتخبا تضم ثلاثة منتخبات عربية وهي: المغرب، مصر والعراق، وتنطلق المباراة الأولى في المسابقة بين الأرجنتين والمغرب في الساعة الرابعة بتوقيت القدس.

https://x.com/i/web/status/1815053367674073485