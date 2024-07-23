بمشاركة المغرب ومصر والعراق: مسابقة كرة القدم للرجال بدورة باريس تنطلق الأربعاء، اليكم كافة المواعيد والمعلومات

تضم ثلاثة منتخبات عربية: تنطلق الأربعاء مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس والتي تستمر حتى التاسع من شهر أغسطس /آب القادم، ويشارك بالمسابقة 16 منتخبا تضم ثلاثة منتخبات عربية وهي: المغرب، مصر والعراق، وتنطلق المباراة الأولى في المسابقة بين الأرجنتين والمغرب في الساعة الرابعة بتوقيت القدس.

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تم تقسيم المنتخبات إلى أربعة مجموعات حيث يتأهل أفضل اثنين من كل مجموعة لمرحلة ربع النهائي، ويليه نصف النهائي، والمباراة النهائية ومباراة لتحديد المركز الثالث والرابع.

والمجموعات في المسابقة كالتالي، المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، غينيا. والمجموعة الثانية: المغرب، العراق، الأرجنتين، أوكرانيا. والمجموعة الثالثة: إسبانيا، جمهورية الدومينيكان، أوزبكستان، مصر. والمجموعة الرابعة: الباراغواي، إسرائيل، اليابان، مالي.

أما مواعيد المباريات، دور المجموعات من 24 تموز/يوليو حتى 30 من الشهر نفسه، الدور ربع النهائي يبدأ 2 آب/أغسطس، والدور نصف النهائي في 5 آب/أغسطس، مباراة تحديد المركز الثالث تجري في 8 آب/أغسطس، أما المباراة النهائية ستكون في 9 آب/أغسطس.

بينما ستقام المباريات في سبعة ملاعب في فرنسا وهي: حديقة الأمراء في باريس،لا بوجوار في نانت، ليون في ليون، بوردو في بوردو، جوفروا جيشار في سانت إتيان،مارسيليا في مارسيليا، نيس في نيس.