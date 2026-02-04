مكابي حيفا الإسرائيلي يقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا للشباب

تأهل الفريق الإسرائيلي مكابي حيفا هذا المساء (الثلاثاء) إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب بعد فوز غير مسبوق بركلات الترجيح على بطلة أوروبا، برشلونة. الحارس مارك جولنكوف قدم أداءً استثنائياً عندما صد ثلاث ركلات، وفاز الخُضر 1:3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2:2.

المدرب إيتي مردخاي وجد صعوبة في نهاية المباراة في إخفاء التأثر: "أنا حقًا لا أعرف كيف أشعر، لم أشعر هكذا أبدًا. ظننت أنه بعد فيينا، عندما تأهلنا للمرحلة التالية، سنشعر هكذا، أو بعد البطولات – وقد فزت بعدة بطولات – ولكن في كل مرة يتم تحطيم الأرقام القياسية. لقد واجهنا الند للند، وأن نفوز بهذا الشكل الدرامي، في مباراة كهذه، نحن في حالة جنون. اللاعبون في حالة جنون، الأهالي في حالة جنون، ببساطة لا أجد الكلمات".