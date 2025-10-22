رئيس فيبا: "سنعمل على إعادة مباريات المنتخبات إلى إسرائيل أيضًا"

قال رئيس فيبا أوروبا، خورخي غارباخوسا، لرئيس اتحاد كرة السلة الإسرائيلي عاموس فريشمان إنه "سيعمل على إعادة مباريات منتخبات الرجال والنساء إلى إسرائيل بالفعل في شهر فبراير\شباط القريب."

غارباحوسا بادر بمحادثة مع رئيس اتحاد كرة السلة بريشمان بما يتعلق لإعادة استضافة مباريات منتخبات إسرائيل في البلاد. أشار غارباحوسا في المحادثة إلى أنه بسبب الجدول الزمني القصير، لا يمكن استضافة المباريات في إسرائيل بالفعل في فترة تشرين الثاني/نوفمبر، لكن إذا استمر وقف إطلاق النار واستمر الهدوء فلا مانع من أن تستضيف إسرائيل في الفترة التالية، في شباط/فبراير، وينوي طرح الموضوع بالفعل في الجلسة القادمة للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا).

وقال عاموس فريشمان، رئيس اتحاد كرة السلة: "أرى أهمية كبيرة في استضافة مباريات المنتخب الوطني في إسرائيل. إنها رسالة قوية للحياة الطبيعية والمرونة. أشكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة في أوروبا على استعداده وتفهمه للوضع الفريد في إسرائيل - وهو الأمر الذي يشير إلى التزام عميق بكرة السلة الإسرائيلية وأهمية عودتها إلى الحياة الطبيعية".

وقال فريشمان: "سنعمل بالتعاون الكامل مع الاتحاد الدولي لكرة السلة لضمان قدرتنا على استضافة الألعاب بالفعل في نافذة فبراير\شباط".

اجتمعت إدارة اليوروليغ بالأمس في برشلونة وقررت إعادة مباراتي اليوروليغ وكأس أوروبا إلى إسرائيل. وهذا يعني أن مكابي وهبوعيل تل أبيب وكذلك هبوعيل القدس سيعودون إلى إقامة مبارياتهم على أرضهم في إسرائيل. الموعد المستهدف لعودة المباريات إلى إسرائيل هو 1 ديسمبر\كانون ثاني.