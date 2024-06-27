يورو 2024: جورجيا فاجأت البرتغال وتحديد جميع الفرق المتأهلة إلى دور الـ16

انتهت مرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا 2024 الليلة الماضية (الأربعاء) - وتم تحديد جميع المنتخبات المؤهلة لدور الـ16. وتواجه إيطاليا سويسرا، وسلوفاكيا تواجه إنجلترا، والنمسا تواجه تركيا، وهولندا تواجه رومانيا. وتواجه البرتغال سلوفاكيا، وبلجيكا تواجه فرنسا، وألمانيا تواجه الدنمارك، وإسبانيا تواجه جورجيا.

سلوفاكيا - رومانيا 1:1

وواصل فريق المدرب إيدي جورانسكو إبهار أوروبا كلها، ومع صافرة النهاية تأهل إلى دور الـ16 من المركز الأول في المجموعة الخامسة، متفوقاً على بلجيكا ومنافسه في المباراة..

التهديد الأول للمباراة سجل في الدقيقة 11 عندما تصدى أندريه رازيو بشكل كبير لتسديدة مارتن دوبريبكا، وسدد جيانيس حاجي فوق القائم السلوفاكي، لكن الأفضلية جاءت بدقة من اتجاه فريق فرانشيسكو كالزونا، عندما سدد الكرة في الدقيقة 24. كرة عالية من يوراي كوتسكا وجدت أوندريج دودا حرة داخل منطقة الجزاء، وارتطمت الكرة العرضية في الزاوية البعيدة من فلورين نيتزا. وجاء التعادل بعد 13 دقيقة في قرار مشكوك فيه، بعدما عرقل ديفيد هانزكو يانيس حاجي على حدود منطقة الجزاء، وبعد مراجعة حكام VAR، أشار دانييل سيبيرت إلى ركلة الجزاء. ركل رازفان مارين الكرة بدقة وأعاد رومانيا إلى اللعبة

ومع صافرة بداية الشوط الثاني بدأ المطر، لكنه لم يجعل الفريقين يبطئان، حيث أظهر فلورين نيتزا قدرة كبيرة بين القائمين بتصدي رائع أمام ديفيد ستريلتس، بينما على الجانب الآخر حافظ دوبريبكا أيضًا على المرمى. في وقت لاحق، صعّبت الأمطار الأمر على الاثنين عندما أصبح الملعب موحلاً بعض الشيء، لكن الفريقين استمتعا بالنتيجة التي تقدمتهما إلى دور الـ16 - الرومانيون لأول مرة منذ عام 2000، والسلوفاك منذ عام 2016.

AP Photo/Ariel Schalit

بلجيكا - أوكرانيا 0:0

حدد البيت الخامس المزدحم في مباراة شتوتغارت. وتأهل الشياطين الحمر إلى المرحلة المقبلة من المركز الثاني، وربما يندمون على الأداء المخيب للآمال في دور المجموعات، إذ أن خصمهم القادم لن يكون أقل من فرنسا. من ناحية أخرى، احتلت أوكرانيا المركز الأخير على أرضها وخرجت من البطولة.

بدأ البلجيكيون بشكل جيد وبالفعل في الدقيقة السابعة أضاف روميلو لوكاكو لحظة أخرى يود أن ينساها، عندما تلقى كرة عميقة رائعة من كيفن دي بروين لكنه ركلها بشكل سيئ. ومن هناك وحتى نهاية الشوط الأول، بالكاد دخل الفريقان في المواقف ولم يكنا دقيقين أمام المرمى. استمر هذا الاتجاه في الشوط الثاني أيضًا، عندما أدخل ألكسندر زينتشينكو وأندريه يارمولينكو ورسلان مالينوفسكي من مقاعد البدلاء روحًا جديدة، لكنهم فشلوا في مساعدة الأوكرانيين - الذين أضاعوا العديد من الفرص الجيدة قرب النهاية.

التشيك - تركيا 2:1

وبعد دقيقتين فقط تصدى لوكاس بروفود لتسديدة رائعة من مارت جونوك لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب في الدقيقة 20 عندما تلقى أنطونين باراك البطاقة الصفراء الثانية بعد أن داس على صالح أوزجان في وسط الملعب ليخرج من المرمى. وبقيت جمهورية التشيك بعشرة لاعبين. تصدى جونوك مرة أخرى في مواجهة فردية ضد ديفيد جوراشيك الذي كاد أن يسدد كرة قوية، لكن الأتراك أنهوا الشوط الهجومي بصورة سيئة للغاية.

تقدم لاعبو فينتشنزو مونتيلا في الشوط الثاني، وبعد تصدي رائع من إيندريش ستانيك، تقدموا في الدقيقة 51. وتصدى إسماعيل جوكيسك لتسديدة رائعة من الحارس التشيكي، لكن الكرة انتهت على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، حيث كان كان تشالخانويلو ينتظرها وأطلق تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة. وجاء هدف التعادل بعد ربع ساعة، في نهاية هجمة مشكوك فيها، عندما دفع توماش هوري سبيك بجونوك داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة تمكنت من الوصول إلى توماش سوسيك الذي سدد من مسافة قريبة مستفيدا من قرار الحكم. حكام الشاشة الذين قرروا أن الهدف كان قانونيًا. وسجل جينك توسون، الذي دخل بديلا، هدفا رائعا في الوقت الإضافي (90+4) وحقق فوزا دراماتيكيا. سيتعين على الأتراك التأهل إلى دور الـ16، حيث تأهلوا للمرة الأولى منذ عام 2008، بينما خرج التشيك من بطولة أوروبا بعد مرحلة مجموعات سيئة للغاية.

AP Photo/Andreea Alexandru

جورجيا - البرتغال 0:2

انتهت المجموعة السادسة ليورو 2024 بمفاجأة كبيرة في غيلسنكيرشن، عندما فاجأت جورجيا - الفريق الوحيد الذي ظهر لأول مرة في البطولة الحالية - البرتغال بأكبر فوز في تاريخه 0:2، لينال التذكرة التاريخية والتأهل للمرحلة الـ 16 حيث سيواجهون إسبانيا. وسيواجه المنتخب البرتغالي، الذي ضمن التأهل بالفعل حتى قبل الجولة الأخيرة، سلوفينيا يوم الاثنين.

بعد أقل من دقيقتين من صافرة البداية، تحولت خسارة الكرة في وسط الملعب إلى انفجار مميت، أنهاه هابيشا كبرازداليا الذي جعل النتيجة 0:1 بعد 91 ثانية فقط. وسيطر بدلاء روبرتو مارتينيز لاحقا على الأمور وكانوا أكثر خطورة، لكن كريستيانو رونالدو المحبط لم يتمكن من التغلب على جيورجي مامارداشفيلي الذي يقدم بطولة ممتازة حتى الآن.

اشتدت أعصاب النجم البرتغالي بين لحظة وأخرى ووصلت إلى ذروتها عندما تم الإمساك بقميصه داخل منطقة الجزاء وربما كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء - لكنه حصل بدلاً من ذلك على بطاقة صفراء بسبب الشكاوى ضد الحكم. وبعد ثنائية جورج ميكوتادزه من ركلة جزاء (57)، لم تعد البرتغال تعرف كيفية الرد. ونزل رونالدو غاضبا إلى مقاعد البدلاء، ومن هناك شاهدنا المنافس يواصل سيطرته على المباراة حتى النهاية.