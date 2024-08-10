أولمبياد باريس 2024: المصريان أحمد الجندي يفوز بذهبية الخماسي وسارة سمير تحرز فضية وزن 81 كلغ في رفع الأثقال

تمكنت المصرية سارة سمير (26 عاماً) الميدالية الفضية في وزن 81 كلغ في رفع الأثقال للسيدات، بعدما رفعت 268 كلغ في المجموع بأولمبياد باريس، فيما فاز المصري أحمد الجندي يفوز بذهبية الخماسي الحديث وحطم الرقم القياسي العالمي في المسابقة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، فيما كان الرقم القديم 1482، في أولمبياد باريس 2024

وحقق الجندي، ثالث ميدالية لمصر في أولمبياد باريس، بعد فضية الرباعة سارة سمير في رفع الأثقال لوزن 81 كجم، وبرونزية محمد السيد في سلاح المبارزة.

وخطفت النرويجية كواندا سولفريد الميدالية الذهبية برقم أولمبي جديد بعدما رفعت 275 كلغ، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى نيسي داخوميس من الإكوادور متأخرة بفارق كيلوغرام واحد عن الرباعة المصرية.

وهذه ثاني ميدالية لمصر في أولمبياد باريس بعد برونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة التي حصدها في الأسبوع الأول من الألعاب.