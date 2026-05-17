أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة، يصبح بموجبها الصندوق شريكاً رسمياً داعماً لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتهدف الشراكة إلى دعم تطوير كرة القدم على المستويات كافة، من القاعدة الشعبية إلى المنافسات الاحترافية، إلى جانب تعزيز التفاعل الجماهيري وتوسيع نطاق المشاركة في اللعبة عالمياً.

وتشمل الاتفاقية كذلك تعاوناً مع شركتين تابعتين للصندوق، هما مجموعة “سافي” للألعاب الإلكترونية ومدينة “القدية”، للعمل على إطلاق مبادرات وتجارب مبتكرة مرتبطة بالبطولة، تجمع بين الرياضة والترفيه والتقنيات الحديثة.

وقال مسؤولون في “فيفا” إن الشراكة ستسهم في دعم برامج تطوير كرة القدم عالمياً، بما في ذلك كرة القدم النسائية، ومشاريع البنية التحتية، والمبادرات الموجهة للاتحادات الوطنية الأعضاء.

من جهته، أكد صندوق الاستثمارات العامة أن الاتفاق يعكس استمرار توسع استثماراته في القطاع الرياضي العالمي، مع التركيز على كرة القدم كأحد المحاور الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة لتعزيز حضورها الدولي في المجال الرياضي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة شراكات واستثمارات رياضية سعودية متزايدة، بالتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.