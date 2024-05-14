محمد صلاح: بين البقاء في ليفربول أو الانتقال إلى الدوري السعودي؟

يشغل اسم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الجدل الدائر حول مستقبله الكروي.

ترددت أنباء عن تلقي صلاح عرضًا ضخمًا من نادي اتحاد جدة السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت بعض المصادر أن قيمة العرض تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يجعله أكبر صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

تضمنت الشائعات أيضًا حصول صلاح على راتب أسبوعي ضخم يقدر بـ 600 ألف جنيه إسترليني.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من صلاح أو ناديه ليفربول حول هذه الشائعات.

كان صلاح قد جدد عقده مع ليفربول في يونيو/حزيران 2023 لمدة عامين، ليبقى في الفريق حتى يونيو/حزيران 2025.

صرح وكيل صلاح، رامي عباس، في وقت سابق أن "صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول".