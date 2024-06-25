ريال مدريد يقترب من التعاقد مع النجم الشاب فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت

كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الإثنين 24 يونيو عن اقتراب فريق ريال مدريد من التعاقد مع فرانكو ماستانتونو، اللاعب الشاب الموهوب من فريق ريفر بليت الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يبلغ ماستانتونو من العمر 16 عامًا ويعتبر محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

يواصل نادي ريال مدريد البحث عن المواهب الصاعدة بعد نجاح صفقات مثل فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يستهدف ريال مدريد التعاقد مع ماستانتونو، الذي وُلد في 14 أغسطس 2007 ويبلغ طوله 1.80 متر.

يلعب ماستانتونو في مركز خط الوسط المهاجم، كما يمكنه اللعب كجناح أيمن، ويمتاز بالمهارة الفردية ولمسته الفنية، فضلاً عن قوته البدنية. تخرج اللاعب من أكاديمية ريفر بليت، ويملك عقداً مع النادي حتى صيف 2026، بشرط جزائي قدره 45 مليون يورو.

خاض ماستانتونو 10 مباريات في جميع المسابقات مع ريفر بليت وسجل هدفاً، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، والتي تسعى لضمه لتعزيز صفوفها بمواهب شابة.