اصابات واعتقالات جراء اشتباكات عنيفة بين مشجعي مكابي حيفا واتحاد أبناء سخنين

شهدت مدينة سخنين مساء السبت اشتباكات عنيفة عقب انتهاء مباراة كرة القدم بين مكابي حيفا وأبناء سخنين على استاد "الدوحة"، أدت إلى اعتقال ستة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح وُصفت بأنها بين طفيفة ومتوسطة.

ووفق شهود عيان، اندلعت المواجهات بعد أن اقتحم مشجعو مكابي حيفا مطعمًا قريبًا من الملعب، ما أشعل تبادلًا للعنف بين جمهور الفريقين الذين تراشقوا بالحجارة، فيما تدخلت قوات الشرطة لإعادة النظام.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان رسمي أن الاشتباكات اندلعت مع انتهاء المباراة ضمن منافسات دوري الدرجة العليا، مشيرة إلى أن ثلاثة مشجعين أُبعدوا عن الملاعب لمدة 60 يومًا وغُرّموا بـ 6,000 شيكل بعد ضبط مواد نارية محظورة بحوزتهم.

وأكدت الشرطة أن المعتقلين الستة ينتمون إلى جمهوري الفريقين، وأنها تواصل التحقيق في ظروف الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا حول تصاعد العنف في الملاعب الإسرائيلية.