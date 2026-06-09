خلال أيام قليلة سيفتتح مونديال 2026 في أميركا الشمالية، وإذا لم تكونوا من أولئك المشجعين المتحمسين، فإليكم دليل سهل لقصص مثيرة، شيقة وغير عادية من وراء كواليس البطولة الأكبر في التاريخ، والتي ستساعدكم على الاندماج عندما تسيطر أحاديث كرة القدم على المكتب أو على حديث الأصدقاء.

مونديال وحشي: نصف مليار مشاهد وعرض استراحة بين الشوطين بأسلوب السوبر بول

البطولة الحالية، التي ستقام لأول مرة في ثلاث دول في نفس الوقت (الولايات المتحدة، كندا والمكسيك)، تم توسيعها من 32 إلى 48 منتخبات. إلى جانب الانتقادات حول "تراجع المستوى"، يحتفل مشجعو كوراساو، الرأس الأخضر، الأردن وأوزبكستان بالظهور التاريخي الأول لهم. أما المفاجأة الكبرى؟ مباراة النهائي في نيو جيرسي ستشمل لأول مرة عرض استراحة ضخم ولامع مستوحى من أمركة السوبر بول، حيث أن مادونا، شاكيرا وفرقة الـ"كي-بوب" الظاهرة BTS أكدوا بالفعل حضورهم.

رقصة أخيرة بالتأكيد: أسطورتان حيتان تودعان المسرح

كريستيانو رونالدو (41 عامًا) وليونيل ميسي (الذي سيحتفل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين خلال البطولة) سيقودان البرتغال والأرجنتين كقائدين للمنتخبين. بالنسبة لرونالدو، هذه ستكون المشاركة الأخيرة له على الساحة العالمية، وكثيرون يقدّرون أن ميسي، بطل العالم الحالي، سيودّع أيضًا.

قد يسجل الاثنان تاريخًا غير مسبوق كأول لاعبين يشاركان في ست بطولات كأس عالم مختلفة (إلى جانب حارس مرمى المكسيك، جييرمو أوتشوا البالغ من العمر 40 عامًا). وكذلك، سيخوض مهاجم منتخب البوسنة والهرسك إدين جيكو آخر بطولة له كلاعب بعد أن تجاوز هو أيضًا سن الأربعين.

لعنة المستضيفين: الضغط ينتقل إلى أمريكا الشمالية

تاريخياً، استضافة البطولة تمنح أفضلية هائلة (واحدة من كل أربع منتخبات مستضيفة فازت بالكأس منذ 1930). لكن التاريخ الحديث قاسٍ: جنوب أفريقيا (2010) وقطر (2022) خرجتا بفضيحة في مرحلة مبكرة، والبرازيل (2014) تلقت الهزيمة الشهيرة 7-1 من ألمانيا. المكسيك وصلت بالفعل إلى ربع النهائي في المرتين السابقتين اللتين استضافت فيهما (1970 و1986)، الولايات المتحدة وصلت إلى ثمن النهائي في 1994، أما كندا فستشهد استضافة أولى ومتوترة بشكل خاص.

الأجواء اللاتينية: سامبا، مترو و"يد الله"

لا احتفال بدون أمريكا الجنوبية. بينما يشتهر المشجعون الأرجنتينيون بجماهيرهم البشرية الصاخبة في مترو الأنفاق، يجلب البرازيليون معهم كرنفالاً حقيقياً، مع فرق السامبا التي ترافقهم إلى كل قاعة وملعب.

بالإضافة إلى ذلك، ستعيد المباريات في استاد الأزتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو إحياء ذكريات كأس العالم لبيله عام 1970 ودييغو مارادونا عام 1986 (بما في ذلك هدف "يد الله" الشهير ضد إنجلترا).

يوم عطلة بسبب كرة القدم؟ في البرازيل واسكتلندا يغيرون النظام العالمي

في البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، ي paralysis المونديال البلاد بأكملها. يغيّر الكونغرس الوطني الجدول الزمني الرسمي ولا يعقد جلسات خلال أوقات المباريات، كما تُقلّص ساعات العمل في الاقتصاد. في ريو دي جانيرو، ستمنح البلدية حتى جوائز مالية للشوارع التي يتم تزيينها بأفضل طريقة بألوان العلم الوطني. حتى في اسكتلندا، التي تعود إلى المونديال بعد 28 عامًا، حصل العديد من موظفي القطاع العام (بما في ذلك موظفو منظومة الصحة NHS) على إذن لأخذ يوم عطلة في 15 يونيو، في اليوم التالي لمباراتهم الافتتاحية ضد هايتي.

مال كبير، مال صغير: حرب المكافآت السرية

إلى جانب الشرف، تقدم الاتحادات مكافآت مالية للاعبين، رغم أن معظم البيانات تبقى سرية. الاتحاد الألماني لكرة القدم يُعتبر الأكثر شفافية – لاعبو منتخب ألمانيا الذين فازوا في 2014 حصل كل واحد منهم على مكافأة بقيمة 300,000 يورو. من ناحية أخرى، في نفس العام بالضبط، دخل لاعبو ثلاثة منتخبات أفريقية (الكاميرون، غانا ونيجيريا) في إضرابات ونزاعات شديدة مع إداراتهم بسبب منح منخفضة لم تتجاوز خمسة أرقام فقط.

من الملعب إلى الخطوط: المدربون الذين فعلوا كل شيء بالفعل

مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، هو عضو في نادٍ حصري يضم ثلاثة أشخاص فقط في التاريخ الذين فازوا بكأس العالم كلاعبين وكمدربين.

البطولة الحالية مزدحمة بمدربي المنتخبات المخضرمين في المونديال – أكثر من اثني عشر مدربًا شاركوا سابقًا في البطولة كلاعبين، معظمهم يمثلون الدول التي لعبوا لصالحها، باستثناء حالات نادرة مثل ماوريسيو بوتشيتينو الأرجنتيني الذي سيقود منتخب الولايات المتحدة.

النجم غير المتوقع للشبكات في المونديال

في حين أن لميسي ورونالدو أكثر من نصف مليار متابع على إنستغرام، تيم بين، مدافع مغمور من تشكيلة منتخب نيوزيلندا، كان لديه أقل من 5000 متابع وحصل على لقب "أقل لاعب شهرة في البطولة".

كل هذا تغير عندما قرر المؤثر الأرجنتيني البارز آلان سكارسيني (elscarso) إطلاق حملة شبكات مجنونة لصالحه. والنتيجة؟ فين يمتلك الآن أكثر من 4 ملايين متابع مخلص.

دلال النجوم: أوراق أونو، شباشب ومشروب برتقالي

ماذا يجهزون لكأس العالم الذي يستمر 37 يومًا؟ لاعبو منتخب إنجلترا كشفوا عن أغراضهم الضرورية: القائد هاري كين لا يتحرك من دون شباشبه المريحة، جود بيلينغهام أخذ مجموعة أوراق "أونو" للألعاب الجماعية، وديكلان رايس حزَم جهاز إكس بوكس وحتى حقيبة إضافية فارغة – ليجلب فيها الكأس (وعاد بها فارغة).

لاعبو منتخب اسكتلندا، بالمقابل، اكتشفوا أن القائد أندي روبرتسون دلّل الجميع بعلب من "Irn-Bru" – المشروب الغازي والبرتقالي الشهير لدى الاسكتلنديين.