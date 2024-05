فضيحة كروية: إيديلينو إيي شقيق إدغار يلعب بدلاً منه في دينامو بوخارست

كشفت وسائل الإعلام الرومانية عن فضيحة هزت عالم كرة القدم، حيث أظهرت التحقيقات أن اللاعب الذي شارك مع نادي دينامو بوخارست في آخر 5 مباريات هو إيديلينو إيي، شقيق نجم برشلونة السابق إدغار إيي، وليس إدغار نفسه.

ووقع إدغار إيي لصالح دينامو بوخارست في فبراير/شباط الماضي، ولكن يبدو أن اللاعب الذي يشارك في المباريات كان شقيقه التوأم إيديلينو.

ويحقق النادي فيما إذا كان اللاعب الذي تواجد في أكاديمية برشلونة ولعب مع الفريق الثاني للنادي الكاتالوني بين 2012 إلى 2015، قد جعل شقيقه التوأم يلعب مكانه 5 مباريات.

وذكرت التقارير الإعلامية، أن النادي اكتشف الأمر من قبل أحد الصحافيين، الذي أفاد أن دينامو بوخارست تفاجأ عندما لم يتحدث إدغار إيي اللغة الإنجليزية جيدا، ولم يتواصل إلا بالبرتغالية على الرغم من لعبه في إسبانيا وفرنسا وتركيا وهولندا، وطلب حينها النادي من اللاعب إبراز رخصة قيادته، وهو الأمر الذي رفضه.

