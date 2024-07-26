أولمبياد باريس 2024: لاعب الجودو الجزائري دريس رضوان مسعود قد يرفض مواجهة نظيره الإسرائيلي توهار بطبول

يفكر لاعب الجودو الجزائري دريس رضوان مسعود في الانسحاب من نزاله الأول في أولمبياد باريس 2024، حيث أوقعته القرعة لمواجهة نظيره الإسرائيلي توهار بوطبول في فئة أقل من 73 كلغ، بحسب ما أوردته صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية.

ويمكن لانساحبه دريس أن يكون لها عواقب وخيمة عليه طلاعب وعلى الجدود الجزائري، مما قد يعرضه لخطر الاستبعاد من المسابقات المستقبلية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للجودو. توهار بوتبول سيكون مؤهلاً بشكل مباشر.

بعد إعلان نتائج قرعة الجودو، أمس الخميس، شهد الحساب الرسمي لدريس مسعود على “إنستغرام” تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور الجزائري. حيث دعا العديد إلى عدم الانسحاب ومواجهة اللاعب الإسرائيلي، معتبرين أنها "فرصة لإلحاق هزيمة كبيرة بالمنافس".

وأشارت بعض التعليقات إلى أن "الانسحاب سيمنح المصارع الإسرائيلي فرصة لتحقيق حلمه الأولمبي دون أي جهد" بينما شددت فئة أخرى على "أهمية خوض المنازلة، وطالبت بطل الجودو بالثأر رياضياً من منافسه ورد الاعتبار للشعب الفلسطيني"