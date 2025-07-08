هل سينضم ميسي الى الأهلي السعودي قريبا؟

ويشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن عرض سعودي للنجم الارجنتيني

i24NEWS
i24NEWS
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إنتر ميامي ليونيل ميسي يسير على أرض الملعب خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024
إنتر ميامي ليونيل ميسي يسير على أرض الملعب خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024AP Photo

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أكدت تقرير فرنسي أن الأهلى السعودي ينوي تقديم عرض الى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام اليه، ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية الاثنين في تقريرها الحصري أن الأهلي السعودي ينوي تقديم عرض الى ميسي الشتاء المقبل لضمه الى صفوفه وذلك بالتزامن مع نهاية الدوري الأمريكي.

ويشار إلى أنه لم يصدر أي توضيح رسمي من النادي السعودي حول هذه التسريبات. ويشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يدور بها الحديث عن انضمام النجم الكبير الى الدوري السعودي، حيث جرى الحديث سابقا عن إمكانية انضمامه الى الهلال السعودي من خلال عرض مالي كبير.

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