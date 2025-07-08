هل سينضم ميسي الى الأهلي السعودي قريبا؟

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أكدت تقرير فرنسي أن الأهلى السعودي ينوي تقديم عرض الى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام اليه، ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية الاثنين في تقريرها الحصري أن الأهلي السعودي ينوي تقديم عرض الى ميسي الشتاء المقبل لضمه الى صفوفه وذلك بالتزامن مع نهاية الدوري الأمريكي.

ويشار إلى أنه لم يصدر أي توضيح رسمي من النادي السعودي حول هذه التسريبات. ويشار الى أنها ليست المرة الأولى التي يدور بها الحديث عن انضمام النجم الكبير الى الدوري السعودي، حيث جرى الحديث سابقا عن إمكانية انضمامه الى الهلال السعودي من خلال عرض مالي كبير.