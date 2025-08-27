عامان بدون بطولات: إلغاء ست بطولات تنس أخرى في إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

سنتان بدون مسابقات دولية في إسرائيل: أعلن اليوم (الأربعاء) الاتحاد الدولي للتنس (ITF) عن إلغاء ست بطولات فيوتشر للنساء والرجال، والتي كان من المقرر إقامتها في شهري أكتوبر-نوفمبر في جميع أنحاء البلاد.

بعد عامين بدون مسابقات دولية في إسرائيل، كان اتحاد التنس يأمل أنه مع العودة إلى الروتين والوضع الأمني الهادئ نسبيًا، سيكون من الممكن إعادة الجولة الدولية إلى إسرائيل. وقد أكمل الاتحاد حتى الاستعدادات الكاملة لإقامة الفعاليات، بما في ذلك الميزانية، والرعاة، والتعاون مع أندية التنس، وفرق الحكام والتشغيل، إلا أن الاتحاد الدولي للتنس (ITF) قرر أنه في ظل استمرار صفارات الإنذار وكون إسرائيل في حالة حرب، لن تُقام في إسرائيل عام 2025 مسابقات دولية للكبار.

مع ذلك، يواصل اتحاد التنس استضافة مسابقات دولية للشباب: اثنتان منها ستقام خلال الشهر القريب، واثنتان إضافيتان مخطط لهما في شهر أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُقام في شهر أكتوبر أيضًا بطولة ماسترز دولية، وكل ذلك بهدف إتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات الإسرائيليين لاكتساب خبرة تنافسية ثمينة ونقاط تصنيف عالمية.

اتحاد التنس استخدم كل الوسائل التي كانت متوفرة لديه من أجل تغيير القرار، لكن ذلك لم يكن ممكنًا. تقرر أنه في نهاية عام 2025 سيجرى تقييم جديد وفي نهايته، في حال تحقيق وقف لإطلاق النار أو انتهاء القتال، ستُعاد البطولات إلى إسرائيل.