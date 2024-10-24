"بصورة مفاجئة وصادمة": الموت يغيب اللاعب الدولي ونجم المنتخب المغربي السابق عبد العزيز برادة

نعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاعب المنتخب السابق عبد العزيز برادة، والذي توفي بصورة مفاجئة جراء سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 35 عاما، وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن برادة توفي عصر اليوم خلال تواجده في فرنسا.

https://x.com/i/web/status/1849535490484998474 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

عرف برادة بمهاراته كلاعب وسط هجومي، وشارك برادة مع أسود الأطلس في عدة بطولات دولية، بما يشمل كأس الأمم الإفريقية، ولعب مع المنتخب الوطني الأول 28 مباراة مع وسجل 4 أهداف، و7 مباريات مع المنتخب الأولمبي وسجل أيضا 4 أهداف، ويعتبر الراحل من الأسماء البارزة في خط وسط المنتخب خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2015.

وُلد الراحل في 19 حزيران/يونيو 1989 في بروفانس بفرنسا، وبدأ مسيرته الكروية في الفرق السنية لنادي باريس سان جيرمان، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي خيتافي الإسباني عام 2011، وتألق بصورة ملفتة بالدوري الإسباني (الليغا)، وعرف بمهاراته بالتحكم بالكرة وقدرته على توزيع اللعب، وهذا جعله أحد أبرز الأسماء في الفريق في تلك الفترة.

وبعدها انتقل إلى أولمبيك مارسيليا في 2014، حيث لعب موسمين في الدوري الفرنسي (الليغ 1). ووقع عام 2013، مع نادي الجزيرة الإماراتي ولعب معه لموسمين، ثم عاد لاحقاً إلى الدوري الإماراتي من خلال اللعب مع نادي النصر بعد مغادرته لمارسيليا. وفي نهاية مسيرته، خاض برادة تجارب قصيرة بعدد من الأندية، بما في ذلك أنطاليا سبور التركي وبعض الأندية في الدوري الفرنسي الأدنى.