"بصورة مفاجئة وصادمة": الموت يغيب اللاعب الدولي ونجم المنتخب المغربي السابق عبد العزيز برادة

نعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاعب المنتخب السابق عبد العزيز برادة، والذي توفي بصورة مفاجئة جراء سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 35 عاما، وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن برادة توفي عصر اليوم خلال تواجده في فرنسا.

