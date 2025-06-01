أعمال شغب في باريس بعد فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؛ واعتقال نحو 300 شخص
أظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مثيري الشغب وهم يحرقون السيارات، وينهبون المتاجر، ويشتبكون مع الشرطة المحلية. واضطرت الشرطة إلى استخدام الهراوات ورش الغاز المسيل للدموع
أُلقي القبض على ما يقرب من 300 شخص مساء الأحد في أعمال شغب اندلعت في باريس عقب فوز فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم بنهائي دوري أبطال أوروبا. وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثيري شغب يحرقون سيارات، وينهبون متاجر، ويشتبكون مع الشرطة المحلية.
اضطرت الشرطة إلى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق مشجعي كرة القدم. اندلعت عشرات الحرائق في أنحاء العاصمة، ونفذت فرق الإطفاء عدة عمليات لإخمادها. تُظهر مقاطع فيديو دراجات هوائية وفرشًا مشتعلة بالقرب من ملعب كرة القدم، بينما يتصاعد دخان أسود كثيف في سماء الليل.
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