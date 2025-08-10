النجم المصري محمد صلاح يثير تفاعلا بعد انتقاده نعي يويفا لـ"بيليه الفلسطيني"

قد يعجبك أيضًا -

أثار تغريدة تغريدة النجم المصري ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح تفاعلا كبيرا وردود فعل واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي بعد انتقاده بصورة مبطنة نعي اتحاد كرة القدم الاوروبي (يويفا) للاعب الفلسطيني سليمان العبيد المعروف بلقب "بيليه الفلسطيني"، دون توضيح ملابسات مقتله في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

https://x.com/i/web/status/1954215423861240020 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفي منشور يويفا على منصة إكس قال الاتحاد : "نودع سليمان العبيد، بيليه فلسطين، موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات"، ولم يتطرق المنشور الى ملابسات مقتله.

وعلى ضوء ذلك أعاد صلاح نشر التغريدة مرفقا بتعليق قال فيه "هل يمكن أن تخبرونا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟"، معبرا بصورة مبطنة عن استنكاره تجاهل الاتحاد الكشف عن ملابسات مقتل اللاعب الذي كان ينتظر الحصول على مساعدات إنسانية وقت الحادثة.

وحصلت تغريدة صلاح على تفاعل كبير بين نجوم وعشاق كرة القدم ، وحصلت أكثر من 950 ألف زر إعجاب و276 ألف إعادة مشاركة ونحو 20 ألف تعليق، وشاهدها نحو 62 مليون شخص خلال ساعات.

نشرت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين UEFA لاحقًا بيانًا على صفحتها على فيسبوك نُسب إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، وصف فيه العبيد بأنه "دليل على الفرح الذي يمكن أن يتفتح في قلوب الناس رغم الشدائد".

وجاء في البيان: "لقد منح موهبته وتفانيه لأطفال غزة وأعطى أحلامهم أملاً في أن تتفتح رغم المعاناة." وأضاف: "وفاته خسارة كبيرة لعالم كرة القدم ولكل من يدرك قوة الرياضة في توحيد الناس."