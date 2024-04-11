برشلونة وباريس سان جيرمان يقاطعان البث الإسباني Mobistar+ بعد تصريحات عنصرية

الناديان يوحدان جبهاتهما ضد التمييز بعد تعليقات استفزازية تجاه موهبة برشلونة

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يحتفل لامين يامال لاعب برشلونة بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة كرة قدم بالدوري الإسباني بين برشلونة ومايوركا على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في برشلونة، إسبانيا، الجمعة 8 مارس 2024.
يحتفل لامين يامال لاعب برشلونة بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة كرة قدم بالدوري الإسباني بين برشلونة ومايوركا على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس في برشلونة، إسبانيا، الجمعة 8 مارس 2024.AP Photo/Joan Monfort

في خطوة تحمل رسالة قوية ضد العنصرية والتمييز، قرر كل من برشلونة وباريس سان جيرمان مقاطعة البث الإسباني Mobistar+، ردًا على تصريحات عنصرية صادرة عن أحد أعضاء فريق البث تجاه لامين يامال، اللاعب الشاب في صفوف برشلونة. التصريحات التي أدلى بها الحارس السابق ومساعد المدرب في أتلتيكو مدريد، هارمان بورغوس، أثارت غضب الناديين، اللذين اتخذا قرارًا مشتركًا بحظر إجراء المقابلات مع Mobistar+.

AP Photo/Joan Monfort
لاعب برشلونة لامين يامال، على اليسار، يحتفل مع زملائه بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة كرة قدم بالدوري الإسباني بين برشلونة ومايوركا على ملعب أولمبيك لويس كومبانيز في برشلونة، إسبانيا، الجمعة 8 مارس 2024AP Photo/Joan Monfort

بورغوس، الذي كان مدعوًا للتعليق في الاستوديو قبل المباراة، انتقد بشكل استفزازي مستقبل يامال بعيدًا عن كرة القدم، مما أثار استياء عارمًا. تصريحاته التي اعتبرت مهينة وغير مقبولة، دفعت الناديين للوقوف في وجه العنصرية وتوجيه رسالة واضحة بأن مثل هذه السلوكيات لن تتم المرور عليها بسهولة.

القرار المشترك بين برشلونة وباريس سان جيرمان يمثل خطوة مهمة ضد التصريحات العنصرية والتمييز، خاصة في عالم الرياضة الذي يجب أن يكون مثالاً للتسامح والاحترام المتبادل. وقد أكد المذيع في Mobistar+ على الهواء مباشرة عدم إجراء مقابلات مع مدربين أو لاعبين من الفريقين بسبب الغضب الناتج عن التصريحات.

بورغوس، من جانبه، قدم اعتذارًا عما بدر منه، مدعيًا أن تصريحاته أُسيء فهمها ولم تكن تهدف لإيذاء أي شخص. ومع ذلك، يبقى الاعتذار غير كافٍ لتهدئة الغضب الذي أثارته تعليقاته الأولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة النضال ضد العنصرية والتمييز في جميع أشكالها.

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