إحباط مخطط إرهابي لداعش في ملعب سانتياغو برنابيو

كشفت صحيفة "إل كونفيديشيال" اليوم (الاثنين)، عن تفاصيل مخطط إرهابي خطير كان ينوي تنظيم داعش تنفيذه في ملعب سانتياغو برنابيو، مستهدفاً جماهير ولاعبي فريق ريال مدريد. وتورطت في المخطط خلية مكونة من تسعة أشخاص يتبعون التنظيم الإرهابي، تم القبض عليهم في عملية مشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) واليوروبول.

بحسب المعلومات المتوفرة، كان التنظيم يخطط لإطلاق النار على حافلة لاعبي ريال مدريد عند وصولها إلى الملعب، مستهدفين اللاعبين والجماهير. ووزع التنظيم ملصقات دعائية على الإنترنت، تضمنت صورة لرجل يرتدي قبعة ويصوب بندقيته نحو حافلة الفريق بشعار ريال مدريد.

وفي ملصق آخر، ظهر ملعب سانتياغو برنابيو، وكتب فيه: "أخي العزيز، هدف ثمين للغاية في انتظارك. اقتحم الجمهور، ولفت انتباه رجال الأمن وتحرك نحو الهدف بكل عزيمة".

أدت العملية المشتركة بين FBI واليوروبول إلى اعتقال أفراد الخلية الإرهابية في مدن جيرونا وكاديز وألميريا. وتضمنت العملية جهودًا مكثفة لجمع المعلومات الاستخباراتية وتتبع تحركات أعضاء الخلية الإرهابية.

أثار الكشف عن هذا المخطط الإرهابي استنفارًا أمنيًا كبيرًا حول ملعب سانتياغو برنابيو وأندية رياضية أخرى. وقد تمت زيادة التعزيزات الأمنية لضمان سلامة اللاعبين والجماهير.