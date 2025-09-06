بطولة أوروبا للجودو للناشئين: اللاعبة الفرنسية دوريا بورساس ترفض مصافحة الإسرائيلية كيرم بريمو بعد مباراة ربع النهائي

قد يعجبك أيضًا -

أثارت الفرنسية دوريا بورساس، بطلة وزن تحت 63 كغم، جدلاً حاداً في بطولة أوروبا للجودو للناشئين التي أقيمت في براتيسلافا، أمس الجمعة، بعد رفضها مصافحة اللاعبة الإسرائيلية كيرم بريمو بعد مباراة ربع النهائي. بعد فوزها، انحنت لاعبة الجودو البالغة من العمر 19 عاماً لخصمها، كما تقتضي القواعد، قبل أن تدير وجهها، بينما تقدم بريمو ليمد لها يده.

ورغم أن هذه البادرة ليست إلزامية بموجب قواعد الجودو، إلا أنها تقليدٌ يرمز إلى الاحترام. ووفقاً لقناة RMC Sport، يرتبط قرار بورساس بنزاعٍ سابق بين الرياضيتين. ومع ذلك، في ظلّ التوتر الشديد بين إسرائيل وفرنسا، والذي اتسم بالحرب في غزة وإعلان إيمانويل ماكرون عن الاعتراف المُستقبلي بالدولة الفلسطينية، اتخذ هذا الرفض بُعداً سياسياً. على منصة"إكس"ط

ومن حهته ندد السفير الإسرائيلي لدى فرنسا، جوشوا زاركا، بـ"السلوك المشين المخالف لقيم الرياضة"، معتبرا أنه "يمس بروح اللعب النظيف". ودعا وزيرة الرياضة الفرنسية، ماري بارساك، وكذلك الاتحاد الفرنسي للجودو، إلى "إدانة هذه البادرة بشدة واتخاذ إجراءات ملموسة".