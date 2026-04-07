صدمة في عالم كرة القدم: وفاة المدرب الأسطوري ميرتشا لوتشيسكو

توفي ميرتشا لوتشيسكو، أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم العالمية، صباح اليوم (الثلاثاء) في المستشفى الجامعي في بوخارست، عاصمة رومانيا. قبل عدة أيام تعرض لوتشيسكو لنوبة قلبية لم يتمكن من التعافي منها. "إيل لوتشي" يحتل المركز الثالث عبر التاريخ بعدد الألقاب التي فاز بها مدرب على الإطلاق، حيث يسبقه فقط السير أليكس فيرغسون وجوزيب غوارديولا.

تدهور الحالة الصحية للوتشيسكو بدأ خلال معسكر تدريب المنتخب الروماني، عندما شعر بتوعك أثناء اجتماع فني تحضيري لمباراة ودية ضد سلوفاكيا. تم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل يوم الجمعة الماضي، 3 أبريل، حيث تعرض لنوبة قلبية، ومنذ ذلك الحين يحاول الأطباء إنقاذ حياته. المأساة وقعت بعد أيام قليلة فقط من إنهائه مهامه كمدرب وطني لرومانيا، المنصب الذي تم تعيينه فيه في أغسطس 2024. منتخبه فشل في محاولته التأهل إلى مباريات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام المنتخب التركي.

إرث لوشيسكو يمتد عبر عقود وقارات، لكنه مرتبط أكثر من أي شيء آخر مع الثورة التي أحدثها في نادي شاختار دونيتسك الأوكراني. خلال سنواته في النادي، حوله إلى قوة بارزة في أوروبا وفاز معه بثماني بطولات دوري أوكراني، وكذلك بكأس الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي) عام 2009. يعتبر لوشيسكو شخصية محترمة أيضاً في تركيا، حيث قاد غلطة سراي وبشكتاش إلى بطولات الدوري، بل وفاز بكأس السوبر الأوروبي مع غلطة سراي عام 2000.

في وطنه رومانيا، حقق لوتشيسكو إنجازات تاريخية بالفعل في بداية الثمانينيات، عندما قاد المنتخب الوطني في ولايته الأولى للتأهل لأول مرة في تاريخه لبطولة أوروبا عام 1984. فاز ببطولات محلية مع دينامو ورابيد بوخارست، ودرب عددًا من الأندية الدولية الكبرى من بينها إنتر ميلان، زينيت سانت بطرسبورغ ودينامو كييف. لوتشيسكو فاز في المجمل عبر تاريخه بـ 37 لقبًا وترك أجيالًا من اللاعبين الذين اعتبروه مرشدًا ورائدًا تكتيكيًا.