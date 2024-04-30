في خضم أزمات رياضية .. المغرب والجزائر يلتقيان في كرة القدم النسائية تحت 17 عامًا

تُقام يوم الجمعة 10 مايو/آيار المقبل، مباراة كرة قدم نسائية بين منتخبي المغرب والجزائر تحت 17 عامًا في ملعب مدينة بركان المغربية، وتأتي هذه المباراة في خضم أزمات رياضية متلاحقة.

المباراة تأتي ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في الدومينكان، خلال الفترة ما بين 16 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وستجرى مقابلة الإياب يوم الجمعة 17 ماي 2024 بملعب سالم مبروكي الرويبة بالعاصمة الجزائر بداية من الخامسة والنصف عصرا.

شهدت الفترة الماضية انسحابات للمنتخبات الجزائرية في رياضات مختلفة، حيث كان منتخبا الجمباز وكرة اليد الجزائريان قد انسحبا في ظرف وجيز من منافسات بطولة إفريقيا للجمباز بمراكش والبطولة العربية لكرة اليد للشباب بالدار البيضاء المغربية.

بالإضافة إلى قضية خريطة المغرب التي رفض بسببها فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم الجزائري خوض إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي للعبة ذاتها.