هزة في المونديال: تهديد إيران بالانسحاب قد يؤدي إلى خفض أسعار التذاكر

من المتوقع أن تؤدي الحرب في إيران إلى تغيير كبير في تكاليف دخول مباريات مونديال 2026، وذلك وفقًا لتحليل بيانات أجرته منصة SeatPick ونشر اليوم (الأحد). ووفقًا للتحليل، فإن استبدال منتخب إيران بمنتخب العراق قد يؤدي إلى انخفاض يصل إلى 25% في أسعار التذاكر للمباريات التي ستقام في لوس أنجلوس وسياتل.

إيران قد تأهلت بالفعل إلى مونديال 2026، أول بطولة تضم 48 منتخبًا، ومن المتوقع أن تخوض ثلاثة مباريات في دور المجموعات في الولايات المتحدة في يونيو، لكن الأزمة حول مشاركتها بدأت مع انطلاق العملية العسكرية ضدها.

في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، في التلفزيون الرسمي أنه "في هذه الظروف، لا توجد إمكانية للمشاركة في البطولة". الاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يصدر بعد بياناً رسمياً ونهائياً، ووزير الرياضة أوضح أن أمن اللاعبين غير مضمون على الأراضي الأمريكية.

العقبات المتعلقة بمشاركة إيران في كأس العالم نابعة من قيود على الحركة مثل إغلاق الأجواء أو إلغاء الرحلات في الشرق الأوسط، وصعوبات في الحصول على التأشيرات وعدم القدرة على إصدار تصاريح دخول للاعبين وأفراد الطاقم في ظل القتال. في هذا السياق، نشر رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تصريحًا مثيرًا للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي شكك فيه في سلامة المنتخب الإيراني، وهو تصريح فُسّر في إيران على أنه تهديد وسبب إضافي للانسحاب من كأس العالم.

في مثل هذه الحالة، تُعتبر العراق المرشحة الرئيسية لتحل محل إيران. منتخب العراق يتواجد في الملحق القاري من تصفيات كأس العالم، والذي سيُقام في 31 مارس في مونتيري بالمكسيك. ووفقاً لأنظمة كأس العالم، لدى الفيفا الصلاحية لاستبدال منتخب تأهل إلى البطولة، ومن المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى نهاية الشهر الحالي.

فرصة للمشجعين؟ الأرقام وراء المقاعد

وفقًا لمعطيات SeatPick, اعتبارًا من 11 مارس، هذه هي أسعار الحد الأدنى (ابتداءً من-) لمباريات إيران المقررة:

إيران – نيوزيلندا (لوس أنجلوس): حوالي 230 دولار (المعدل: 942 دولار).

بلجيكا – إيران (لوس أنجلوس): حوالي 221 دولار (معدل: 971 دولار).

مصر – إيران (سياتل): حوالي 195 دولار (المعدل: 877 دولار).

جاي كوجل، الشريك المؤسس لـSeatPick، أوضح أن الجالية الإيرانية الضخمة في لوس أنجلوس هي المحرك وراء الأسعار المرتفعة. "إذا استبدلت العراق بإيران، فإن الطلب المحلي سينخفض بشكل كبير"، يقول كوجل. "قد يجعل هذا المباريات فرصة نادرة للمشجعين لرؤية المونديال بسعر أكثر توفرًا في بطولة يتوقع أن تكون الأغلى في التاريخ".

صيغة المجموعة لن تتغير إذا دخلت العراق بدلًا من إيران، وكذلك التواريخ والملاعب في لوس أنجلوس وسياتل ستبقى كما هي. من يملكون تذاكر بالفعل سيتمكنون من استخدامها دون أي تغيير.

مع ذلك، قد يتأثر الطلب المستقبلي بشكل كبير بسبب الفارق في حجم الجاليات في الولايات المتحدة. يعيش في الولايات المتحدة حوالي 750 ألف إلى أكثر من مليون أمريكي من أصل إيراني، منهم حوالي 300–375 ألف يقيمون في منطقة لوس أنجلوس. في حين أن الجالية العراقية في الولايات المتحدة أصغر بكثير وتقدر بحوالي 155–400 ألف، ومعظم العراقيين-الأمريكيين يقيمون في ميشيغان وفي منطقة شيكاغو، وليس في مدن الألعاب.

لوس أنجلوس تستضيف اثنين من بين ثلاثة مباريات في الملعب G، ولذلك كان من المتوقع أن تخلق الجالية الإيرانية المحلية طلبًا مرتفعًا على التذاكر. إذا استبدلت العراق بإيران، فمن المتوقع أن يكون الطلب المحلي أقل.

وفقًا لـSeatPick، قد ينعكس ذلك في انخفاض يتراوح بين 10% إلى 25% في أسعار الدخول، مع تأثير كبير بشكل خاص على الأسعار المتوسطة. وأضافت الشركة أن المباراة التي ستلعب فيها مصر ضد إيران في سياتل قد تكون الأكثر حساسية للتغير في الطلب. من المتوقع أن تحسم الفيفا هذا الموضوع حتى نهاية شهر مارس، وإصدار بيان رسمي قد يؤثر فورًا أيضًا على سوق التذاكر.

تاريخياً، أقرب حالة لحدث كهذا وقعت في يورو 1992، عندما تم تعليق مشاركة يوغوسلافيا بسبب الحرب في البلقان قبل عشرة أيام من انطلاق البطولة. الدنمارك، التي حلت محلها في اللحظة الأخيرة، أذهلت العالم وفازت بالكأس.

"بشكل عام، نحن نتحدث عن مونديال يجذب اهتماماً كبيراً حول أسعار التذاكر، وقد وُصف بالفعل بأنه المونديال الأغلى في التاريخ"، يقول غاي كوجل. "هناك توجه سائد نلاحظه وهو حول مباريات الافتتاح للمنتخبات المستضيفة. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر الدخول للمباراة الأولى للمكسيك ضد جنوب أفريقيا حالياً نحو 2300 دولار. من المهم الإشارة إلى أن هذا هو الحد الأدنى لسعر التذاكر في الأماكن الأقل جاذبية في الملعب. كما أن سعر الدخول لمباراة الافتتاح لكندا، التي لم يُحدد خصمها بعد، يزيد قليلاً عن 1000 دولار، وكذلك الحال لمباراة الولايات المتحدة ضد باراغواي."

"موقع الملعب يلعب دوراً هاماً في الأسعار. كلما كانت المدينة أكثر مركزية، كان الطلب والأسعار أعلى. وفقاً للقرعة، إحدى المباريات المثيرة التي قد تحدث هي في ربع النهائي بين ميسي ورونالدو في ميامي. إذا تأهلت الأرجنتين والبرتغال، فقد تكون هذه واحدة من أغلى المباريات في التاريخ"، لخّص كوغل.