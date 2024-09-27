تقرير: الفيفا ستدرس استبعاد إسرائيل بسبب الحرب

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسبوع المقبل ما إذا كان سيمنع إسرائيل من ممارسة لعب كرة القدم الدولية على خلفية الحرب في قطاع غزة، جاء هذا بحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وبحسب التقرير، فقد أمرت الهيئة الإدارية للمنظمة بإجراء تقييم قانوني بعد شكوى من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (PFA) بأن نظرائهم الإسرائيليين ينتهكون قواعد الفيفا..

أعلن اتحاد كرة القدم أنه يأمل في تحقيق "العدالة والمساواة لكرة القدم الفلسطينية ولاعبيها"، بعد طرح الموضوع على جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وصرح رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، شينو زوارتش، في الماضي أن هذه خطوة "وقحة وسياسية وعدائية" من قبل الفلسطينيين ضد رغبة الفيفا في فصل الرياضة عن السياسة.