دمية باربي على شكل لاعبة التنس الأسطورية فينوس ويليامز

أعلنت شركة "ماتيل" اليوم (الأربعاء) أنها ستنتج دمى باربي على شكل نجمة التنس الأمريكية فينوس ويليامز وثمان رياضيات أخريات واللواتي "كسرن الحواجز" وشجعت الفتيات على الاستمرار في ممارسة الرياضة. طوال مسيرتها المهنية، فازت ويليامز البالغة من العمر 43 عامًا بـ 7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وتعتبر واحدة من أفضل لاعبات التنس على الإطلاق.

وأعلنت ويليامز في بيان: "طوال مسيرتي المهنية، كنت دائمًا مدفوعة بفكرة تحطيم الحواجز الزجاجية والبقاء صادقة مع نفسي، ولا يمكن لرسالة باربي أن يتردد صداها بشكل أعمق مع تلك الروح.يشرفني أن يتم الاعتراف بي كنموذج يحتذى به في الرياضة وتوحيد الجهود مع فريق باربي لمواصلة تمكين جيل المستقبل من الفتيات الصغيرات وتشجيعهن على عدم التوقف عن الإيمان بأحلامهن".

تم إطلاق برنامج الدمى "نموذج للتقليد فريد من نوعه" بهدف "خلق المساواة في الملعب للفتيات في جميع أنحاء العالم، وفي الرياضة وخارجها"، ومن أجل "سد الفجوة التي تقف أمام الفتيات لتحقيق قدراتهم الكاملة"، جاء هذا بحسب إعلان الشركة - الذي يأتي بمناسبة الاحتفالات بعيد ميلاد الدمية الشعبية الـ65، وقبل نحو شهر ونصف من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تعرضت الشركة لانتقادات على مر السنين بسبب خلق نموذج ضيق وغير واقعي لمظهر وميزات باربي المثالية. وقالت نائبة رئيس الشركة كريستا بيرغر في بيان إن "الشركة تدرك تأثير الرياضة في تنمية الثقة بالنفس والطموح والتمكين بين الجيل القادم".

الرياضيات الأخريات اللاتي سيحصلن على دمى باربي على شاكلتهن هن: الملاكمة الفرنسية إستيل موسلي؛ ولاعبة كرة القدم كريستين سنكلير من كندا وماري فاولر من أستراليا؛ لاعبتي الجمباز أليكسا مورينو من المكسيك وريبيكا أندرادي من البرازيل؛ الإسبانية البارالمبية سوزانا رودريغيز؛ والسباحة الإيطالية فيديريكا بيليجريني، والعداءة البولندية إيفا سفوبودا.