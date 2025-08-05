بسبب احتجاجات المشجعين: إلغاء عقد لاعب كرة قدم إسرائيلي في ألمانيا

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تم اليوم (الثلاثاء) إنهاء عقد شون فايسمان مع نادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم بسبب احتجاج المشجعين الذين لم يريدوا وجود لاعب في الفريق زعموا أنه عبر عن نفسه بطريقة تدعم جرائم الحرب.

في السابق، قام فايسمان بالإعجاب بتغريدة على شبكة X دعت إلى محو غزة، على خلفية صور لغزاويين، وتساءلت: "لماذا لا يطلقون عليهم النار على رؤوسهم". التغريدة حُذفت . حُذفت التغريدة لاحقًا. كان فايسمان على وشك دخول الملعب لأول تدريب له عندما تم استدعاؤه جانبًا وإبلاغه بإلغاء عقده رسميًا.

تجدر الإشارة إلى أن كرة القدم الألمانية لديها معيار واضح يفصل كرة القدم عن السياسة ويحظر التعبير عن الكراهية تجاه الآخرين. ولذلك، خلال العامين الماضيين، عوقب عدد من اللاعبين المسلمين بسبب تصريحاتهم المعادية لإسرائيل.

ردّ شون فايزمان على هذه العاصفة قائلاً: "أنا فرد من شعب لا يزال يبكي على أهوال السابع من أكتوبر. ذلك اليوم الأسود، الذي قُتلت فيه عائلات بأكملها، واختُطفت، وأُهينت بوحشية، يُشكّل جرحًا غائرًا في نفسي - كشخص، وكإسرائيلي، وكرياضي يُمثّل بلاده. من الممكن، بل من الضروري، معارضة إلحاق الأذى بالأبرياء من كلا الجانبين. لكنني لن أسمح لهم بتصويري كشخص يُروّج للكراهية، بناءً على ثلاثة إعجابات وتعليق واحد حُذف على الفور. إذا كان من الصعب على أحد تقبّل هذا، فليُراجع ما حدث في السابع من أكتوبر"

أنا أتقبل كل نقد، لكن يؤلمني أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة. في لحظة انكسار شخصية وقومية، أواصل التمسك بقيم الإنسانية، وروح الرياضة، والاحترام المتبادل. في نهاية المطاف، الإنسان يقف دائمًا إلى جانب شعبه – في كل ظرف. لا أحد من الخارج يمكنه أن يفهم حقًا ما مررنا به. الولاء ليس أمرًا مطروحًا للنقاش. خصوصًا عندما لا يزال شعبك يدفن موتاه. أنا ممتن للدعم الذي تلقيته من أولئك الذين يعرفونني حقًا. وسأواصل حمل علم إسرائيل بفخر – في كل مكان".