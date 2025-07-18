بعد قفزه من الغلاف الجوي: مصرع الرياضي النمساوي الشهير

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لقي رائد الرياضات الخطرة النمساوي فيليكس باومغارتنر حتفه أمس (الخميس) في حادث قفز بالمظلات في إيطاليا، عن عمر ناهز 56 عاما. واكتسب باومغارتنر شهرته في عام 2012، عندما قفز من الغلاف الجوي وكسر حاجز الصوت.

أفادت التقارير أن باومغارتنر فقد السيطرة على طائرته الشراعية الآلية أثناء تحليقه فوق بلدة بورتو سانت إلبيديو الإيطالية، وتحطم بالقرب من مسبح أحد الفنادق. ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة. وصرح عمدة البلدة، ماسيميليانو كياربيلا، بأن الرياضي ربما عانى من مشكلة صحية مفاجئة في الجو، وأعرب عن تعازيه في وفاة من وصفه بأنه "رمز للشجاعة والشغف بالطيران الشراعي المتطرف".

وكما ذكرنا، اكتسب باومغارتنر شهرته في أكتوبر/تشرين الأول 2012 عندما قفز من منطاد هواء ساخن من ارتفاع 38 كيلومتراً فوق سطح الأرض في طبقة الستراتوسفير، مرتدياً بدلة خاصة - وأصبح أول شخص يقفز بالمظلة ويكسر حاجز الصوت، بسرعة تجاوزت 1100 كيلومتر في الساعة.