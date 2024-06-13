ليست إيطاليا أو بريطانيا : السعودية تنوي الاستثمار بكرة القدم في هذه الدولة

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان الأربعاء أن مؤسسته لديها اهتمام بالاستثمار في كرة القدم البرازيلية خلال الوقت القريب، وجاء هذا التصريح خلال مشاركته في قمة "الأولوية" في ريو دي جانيرو في البرازيل.

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وصرح الرميان :"نحن مهتمون بالاستثمار في كرة القدم بالبرازيل كما نهتم بالاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين"، ولم يوضح المسؤول السعودي خطط الاستثمار التي تنوي السعودية القيام بها في البرازيل الدولة المعروفة بانجازاتها بمجال هذه اللعبة ومستوى اللاعبين المميز الذين أنجبتهم.

وتابع الرميان خلال مشاركته "70 بالمئة تقريبا من سكان السعودية تقل أعمارهم عن 35 عاما، ومن الأمور التي نهتم بها هي الترفيه والتسلية والرياضة، ولهذا لدينا العديد من المبادرات الكبيرة في رياضات مختلفة ومنها كرة القدم، وأعتقد أن هذا أفضل مكان للحديث عن كرة القدم".

ويشار إلى أن الدوري السعودي استقطب خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين من أبرزهم البرازيلي نيمار وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة. كما أن صندوق الاستثمارات السعودي كان قد استحوذ على النادي الإنجليزي نيوكاسل عام 2021 ، منهيا بذلك استحواذ مايك آشلي عليه والذي استمرت لـ14 عامًا.