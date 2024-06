ليست إيطاليا أو بريطانيا : السعودية تنوي الاستثمار بكرة القدم في هذه الدولة

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان الأربعاء أن مؤسسته لديها اهتمام بالاستثمار في كرة القدم البرازيلية خلال الوقت القريب، وجاء هذا التصريح خلال مشاركته في قمة "الأولوية" في ريو دي جانيرو في البرازيل.

https://twitter.com/i/web/status/1800963504892948843