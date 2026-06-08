شرط برشلونه للسماح لنجمه لامين يامال للعب أمام السعودية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة وضع خطة خاصة لمشاركة نجمه الشاب لامين يامال مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، طلب برشلونة أن يشارك يامال لفترة محدودة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب الرأس الأخضر، على أن يتم تقييم حالته البدنية قبل زيادة عدد الدقائق في المواجهة التالية أمام المنتخب السعودي.

ووفقاً للتقرير، فإن الخطة المقترحة تقضي بمشاركة اللاعب في الدقائق الأخيرة من المباراة الأولى، ثم خوض ما بين 45 و60 دقيقة في المباراة الثانية إذا لم تظهر أي مضاعفات أو انتكاسات، قبل أن يكون جاهزاً للمشاركة أساسياً في المباراة الثالثة من دور المجموعات.

ويُعد يامال أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني، ما يجعل جاهزيته البدنية محل اهتمام كبير قبل انطلاق منافسات المونديال.