النجم كريستانيو رونالدو يحقق حلم طفل سوري مريض بالسرطان

حقق أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستانيو رونالدو أمنية طفل سوري بجيل اربع سنوات، يعاني من مرض عضال، والذي اجتمع فيه قبل المباراة الهامة لمنتخب بلاده ضد سلوفينيا الاثنين بدور الـ16 في إطار كأس أوروبا في ألمانيا، وانتهت بتأهل منتخب بلاده الى ثمن النهائي بركلات الترجيح.

https://x.com/i/web/status/1808154921721581635