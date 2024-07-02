النجم كريستانيو رونالدو يحقق حلم طفل سوري مريض بالسرطان

حقق أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستانيو رونالدو أمنية طفل سوري بجيل اربع سنوات، يعاني من مرض عضال، والذي اجتمع فيه قبل المباراة الهامة لمنتخب بلاده ضد سلوفينيا الاثنين بدور الـ16 في إطار كأس أوروبا في ألمانيا، وانتهت بتأهل منتخب بلاده الى ثمن النهائي بركلات الترجيح.

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ووفقا لتقارير ألمانية فإن رونالدو (39 عاما) حقق حلم طفل سوري اسمه عوار، يعاني من ورم خبيث، أراد مقابلة النجم البرتغالي الشهير، وتحقق ذلك في مدينة فرانكفورت.

ولدى وصول منتخب البرتغال الى الملعب، استقبل رونالدو الطفل قبل أن يتجه الى غرفة الملابس للاستعداد للمواجهة الهامة ووعده بأنه سيجري لقاء أطول معه بعد نهاية المباراة، وهو الأمر الذي قام به النجم الكبير.

وقصة الطفل عوار تحدثت عنها طبيبة بفريق الرعاية التلطيفية بمستشفى جامعة جيسن خلال مقابلة إذاعية، وقالت إن عوار من عائلة سورية لاجئة ويحلم بلقاء رونالدو،ويشار الى أن عوار وعائلته يعيشون في فيتسلار منذ شهر تشرين ثاني/أكتوبر 2023 حيث غادروا سوريا على أمل حصول الطفل على مساعدة طبية، لكن الأورام انتشرت في أنحاء جسده وجعلته عاجزا عن الكلام.