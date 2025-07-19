للمرة الثانية على التوالي: العداء الإسرائيلي بليسينج أفريفا بطلا لأوروبا تحت 23 عاما في سباق 200 متر

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للمرة الثانية على التوالي: فاز العداء الإسرائيلي بليسينج أفريفا ببطولة أوروبا تحت 23 عامًا في سباق 200 متر اليوم (السبت). أوقف العداء الأولمبي البالغ من العمر 21 عامًا الزمن عند 20.64 ثانية، محققًا بذلك هدف الدفاع عن لقبه.

أفريفا هو بطل العالم للشباب تحت 20 عامًا، وبطل أوروبا للشباب تحت 23 عامًا في سباق 200 متر. وقد فاز ببطولة إسرائيل في سباقي 100 متر و200 متر خمس مرات متتالية، وهو صاحب الرقم القياسي الأوروبي للشباب، وحامل الرقم القياسي الإسرائيلي في سباق 200 متر. أفريفا هو رابع مراهق في التاريخ يركض أقل من 20 ثانية في سباق 200 متر، بعد يوسين بولت، وأريون نايتون، ولاتسيل تابوغو.