انضمت للمقاطعة: ريبوك طالبت بفصل نفسها عن كرة القدم في إسرائيل

شركة ريبوك العالمية توجَّهت اليوم (الثلاثاء) إلى اتحاد كرة القدم في إسرائيل بطلب إزالة شعار الشركة من زي المنتخب بسبب ضغط وتهديد بالمقاطعة من حركة BDS. هذا توجيه من العلامة التجارية الأمريكية العالمية للموزع المحلي لريبوك، الذي وقع عقدًا مع الاتحاد. رغم ذلك، المنتخب سيلعب بمباريات الأسبوع القادم بزي ريبوك.

هذا الطلب ينضم إلى سلسلة من الحالات التي تقاطع إسرائيل في العالم عامة وفي الرياضة العالمية بشكل خاص.

نذكّر أنه في بداية شهر سبتمبر كُشف عن محاولة من الفيفا لتعليق جميع الفرق الإسرائيلية "بسبب الحرب في غزة"، وذلك في أعقاب دعوات من خبراء استشاريين في الأمم المتحدة لها وللهيئات الأوروبية للقيام بذلك. وبحسب شبكة الأخبار البريطانية "سكاي نيوز" - فقد صرّحت مصادر في الولايات المتحدة أن واشنطن تحاول منع الجهة الدولية من تنفيذ قرار الإقصاء.

بالإضافة إلى ذلك، في الشهر الماضي رفع رؤساء اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) في مباراة بين باريس سان جيرمان وتوتنهام لافتات كتب عليها "توقفوا عن قتل الأطفال"، في إشارة إلى النقد الدولي الموجه لإسرائيل. في نفس المباراة، قبل صافرة البداية، أعلن اليويفا عن خطوة غير معتادة حيث صعد طفلان فلسطينيان مع رئيس الاتحاد إلى مراسم توزيع الميداليات. علاوة على ذلك، في اليوم التالي حدثت ضجة أخرى، هذه المرة في مباراة بين فريق بيتار القدس وريغا على استاد في بوخارست، عندما منعت قوات الأمن مشجعي بيتار من إدخال لافتة إلى أرضية الملعب تطالب بالإفراج عن المختطف روم برسلافسكي.

المقاطعة لم تتجاوز مجالات أخرى - أداء المنتخب الإسرائيلي في سباق الدراجات "فويلتا" في إسبانيا تضرر عندما اضطرت مجموعة الدراجين إلى التوقف وتغيير المسار خلال السباق بسبب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين اقتحموا منتصف الطريق.

في بعض الحالات، تُتخذ القرارات لأسباب أمنية، لكن ذلك يظل يشكّل مشكلة للرياضة الإسرائيلية، مثل ست بطولات تنس كان من المفترض أن تُقام في إسرائيل وأُلغيت بعد أن أعلنت الاتحاد الدولي للتنس (ITF) عن ذلك في نهاية شهر أغسطس. وبحسب تصريحاتهم، فإن السبب هو: "نظرًا لاستمرار سماع صفارات الإنذار ووقوع الحرب."

إلى جانب هذه الأعمال، تظهر العديد من الحملات حول العالم التي تدعو إلى مقاطعة الرياضة الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق حملة مناهضة لإسرائيل تُدعى #GameOverIsrael هذا الشهر في تايمز سكوير بنيويورك، ودعت اتحادات كرة القدم في أوروبا إلى مقاطعة المنتخب الإسرائيلي.