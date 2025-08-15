"غباء لا يوصف": بولندا غاضبة من اللافتة التي لوّح بها مشجعو مكابي حيفا

قد يعجبك أيضًا -

أثار مشجعو فريق مكابي حيفا ضجةً في بولندا مساء أمس (الخميس)، خلال خسارة فريقهم أمام راكوف تشيستوشوا البولندي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة التأهيلية الثالثة من دوري المؤتمرات التي أقيمت في المجر. بدأ الأمر عندما لوّح مشجعو الفريق الأخضر بلافتة في المدرجات كُتب عليها "قتلة منذ عام 1939" - في إهانة واضحة للشعب البولندي ومشاركته في قتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد ساعتين من المباراة، رشق مشجعو راكوف البولنديون مشجعي مكابي حيفا بالحجارة الليلة، بل وحطموا نافذة الحافلة التي كانوا على متنها.

https://x.com/i/web/status/1956218647665680821 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يُشار إلى أن لافتة المشجعين من إسرائيل كانت ردًا مباشرًا على اللافتة التي علقها مشجعو راكوف قبل أسبوع واحد فقط، خلال المباراة الأولى بين الفريقين، والتي كُتب عليها: "إسرائيل تقتل والعالم صامت".

وأثارت اللافتة أمس غضبا عارما، بدأ بعد دقائق من المباراة في وسائل الإعلام البولندية، واستمر على المستوى السياسي، حيث طلب من وزير الخارجية البولندي استدعاء السفير الإسرائيلي للتوبيخ عقب الحادث.

https://x.com/i/web/status/1956086684719964665 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

خلال الليل، كتب رئيس بولندا، كارول نابروتسكي، على حسابه في موقع X ردًا غاضبًا للغاية على لافتة مشجعي مكابي حيفا: "إن اللافتة الصادمة التي رفعها مشجعو مكابي حيفا تُهين ذكرى المواطنين البولنديين الذين كانوا ضحايا الحرب العالمية الثانية، بمن فيهم 3 ملايين يهودي. هذا غباء لا يمكن وصفه بالكلمات".

https://x.com/i/web/status/1956106550679859638 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ردّ نائب رئيس الوزراء البولندي، فلاديسلاف كوشينياك-كاميش، على لافتة الخُضر قائلًا: "سلوكٌ مُخزٍ من جماهير إسرائيل خلال مباراة دوري المؤتمرات ضد بولندا والبولنديين. أتوقع ردًا فوريًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو أمرٌ مُلزم. لن نقبل أي مغالطات تاريخية بحق شعبنا".

اللافتة التي علقها مشجعو مكابي حيفا الأسبوع الماضي - خلال المباراة الأولى بين الفريقين.

https://x.com/i/web/status/1956108519985332366 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وواصل رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، تشاساري كوليسا، حديثه قائلاً: "هذا سلوكٌ مُخزٍ من جماهير مكابي حيفا - اللافتة هجومٌ فظيعٌ على البولنديين، وهي أيضاً أكذوبةٌ تاريخية. يدين الاتحاد البولندي لكرة القدم بشدة مثل هذه الأفعال، ويتوقع رداً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أعتقد أن كرة القدم البولندية تستحق الاحترام".