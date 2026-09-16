بعد مسيرة حافلة داخل الملاعب.. بيرم كيال يكشف حلمه الأوروبي الجديد

حقق نجم كرة القدم الدولي السابق، بيرم كيال، إنجازاً أكاديمياً جديداً يضاف إلى مسيرته الرياضية الحافلة، بنيله شهادة الدبلوم في الإدارة الرياضية (Sports Director) من جامعة "بورتسموث" البريطانية بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي لقاء تلفزيوني أُجري معه عبر قناة i24NEWS من مدينة حيفا، كشف كيال أن حصوله على هذه الشهادة جاء بعد عامين ونصف من الدراسة والجهد والمشاريع الأكاديمية والتنقل بين لندن ومانشستر، مشيراً إلى أن حفل التخرج أقيم في "إستاد الإمارة" بالعاصمة البريطانية لندن بمشاركة نخبة من نجوم الكرة العالمية، أمثال الإسباني سيزار أزبيليكويتا والمهجم الأسترالي تيم كاهيل.

نقل الخبرة العالمية ونصيحة لعنان خلايلي

وأوضح كيال أن هدفه الأساسي من هذه الخطوة الأكاديمية هو نقل التجارب والخبرات الاحترافية المطبقة في أفضل الدوريات العالمية (الدوري الإنجليزي الممتاز) وتطبيقها محلياً لرفع مستوى اللعبة.

وحول لقائه الأخير في إنجلترا باللاعب الشاب عنان خلايلي، المحترف في الدوري الإنجليزي، أشار كيال إلى أنه وجه له عدة نصائح ترتكز على ضرورة الاستمتاع بالتجربة والعمل الجاد للتأقلم مع رتم الكرة الإنجليزية السريع، مؤكداً له أن اللعب في البريميرليغ يمثل قمة طموح أي لاعب محترف في أوروبا.

رؤية مستقبلية نحو الإدارة الرياضية

وعن خطواته المستقبلية وما إذا كان يطمح للعمل في مجال التدريب، أشار كيال إلى أنه ورغم حصوله على رخص تدريبية معتمدة من الاتحاد الأوروبي (UEFA A)، إلا أنه يفضل العمل الإداري والتخطيط الإستراتيجي كـ "مدير رياضي" (Sports Director).

ولفت إلى أنه يشغل حالياً مسؤوليات إدارية في تطوير فرق الشبيبة والمنتخبات بالاتحاد العام، مؤكداً أن حلمه المستقبلي يكمن في العودة إلى أوروبا لتولي منصب مدير رياضي في إحدى الأندية الأوروبية الكبرى.