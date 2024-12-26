"تعرضت للإهانة من قبل شرطية في حرس الحدود": ادعاءات اللاعب محمد أبو فنة ورد بن غفير

قال لاعب المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم محمد أبو فنة: "لقد تعرضت للإهانة من قبل ضابطة في شرطة حرس الحدود"، وتقدم رئيس اللجنة الفرعية للرياضة في الكنيست عضو الكنيست سيمون ديفيدسون، اليوم (الخميس)، بطلب إلى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وطالبه بفتح تحقيق بالموضوع.

أبو فنة، مواطن عربي يلعب في هنغاريا ويلعب في المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم. ووصل في وقت مبكر من الصباح عند باب الأسباط بالبلدة القديمة في القدس، مع ابن عمه. وبحسب الشهادات، فقد تعرض الاثنان لمعاملة مهينة من قبل ضابطة في حرس الحدود أمام حشد من الناس، ورفعت صوتها وضايقت أبو فنة دون سبب واضح لذلك، ثم قامت بطرده من القدس وهددته بحرمانه من حق الدخول إلى المدينة عاما - كل هذا جرى، كما جاء في رسالة ديفيدسون "دون أي أساس قانوني أو ادعاء مبرر".

FRANCK FIFE / AFP

وجاء في الرسالة أيضًا: "إن أبو فنة هو جسر مهم بين المجتمع العربي واليهودي ويعمل على تعزيز التعايش والوحدة. إن حدثًا من هذا النوع لا يضر به شخصيًا فحسب، بل يضر أيضًا بالجهود العديدة لتعزيز الاندماج والمساواة في المجتمع الإسرائيلي".

وقال بن جبير ردا على ذلك: "أدعم مقاتلة حرس الحدود التي كانت تعمل في القدس أمام أبو فنة الذي تبين أنه لم يكشف عن هويته أمامها ولم يحترمها، في مناوبتي، لن يستهين أحد، ولا حتى لاعب كرة قدم، بمقاتلة حرس الحدود"..

وذكرت الشرطة الإسرائيلية: "سيتم إجراء تحقيق شامل في الحادث وسيتم استخلاص الدروس وفقًا للنتائج. ويعمل جنود حرس الحدود في مهمة معقدة في البلدة القديمة في القدس ويجرون عمليات تفتيش صارمة، بهدف تمكين حرية العبادة لجميع الأديان مع الحفاظ على النظام وسلامة الجمهور وأمنه".