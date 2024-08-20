مبابي يطالب بتعوبضات ضخمة من نادي سان جيرمان

يطالب النجم الفرنسي ونجم ريال مدريد كيليان مبابي بتعويضات ضخمة من ناديه السابق باريس سان جيرمان ، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند الفرنسية" اليوم الثلاثاء.

وذكر التقرير بأن المبلغ الذي يطالب فيه مبابي يتعلق برواتب شهرية مستحقة للنجم عن أشهر نيسان/أبريل، أيار/مايو،حزيران /يونيو، والثلث الأخير من مكافأة تمديد عقده الأخير و"مكافأة أخلاقية".

وحقق اللاعب الفرنسي خلال فترة لعبه التي استمرت سبع سنوات في سان جيرمان الذي تركه للانضمام الى ريال مدريد، إنجازات كبيرة حيث توج بالدوري الفرنسي ستة مرات وكأس فرنسا أربع مرات.