رفعت مشجعة جزائرية تُعرف باسم “خالتي مريم” دعوى قضائية ضد قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز، بتهمة “إهانة المرأة”، وذلك أمام محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة الجزائرية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن الدعوى جاءت على خلفية واقعة خلال إحدى الحصص التدريبية للمنتخب الوطني في ملعب “نيلسون مانديلا”، حيث ادعت المشجعة أن محرز رفض التقاط صورة معها أو قبول وردة كانت تنوي إهداءها له، على عكس بعض اللاعبين الآخرين.

https://x.com/i/web/status/2063745208802586887 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وعقب تقديم الشكوى، نشرت المشجعة مقطع فيديو قالت فيه إن ما حدث يمثل “إهانة للمرأة الجزائرية”، مؤكدة أنها مناصرة للمنتخب الوطني وتبلغ من العمر 63 عاماً، وأنها لن تتنازل عن القضية.

وأثار الخبر تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، حيث اعتبر عدد من المعلقين أن ما حدث لا يستدعي اللجوء إلى القضاء، مشيرين إلى أن اللاعبين غير ملزمين بالتصوير أو قبول الهدايا.

في المقابل، رأى آخرون أن دخولها إلى منطقة اللاعبين يثير تساؤلات، مطالبين بالتحقيق في ملابسات الواقعة، بينما دعا فريق ثالث إلى عدم تشتيت تركيز المنتخب الوطني قبيل الاستحقاقات المقبلة.